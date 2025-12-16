'Подарок для Путина': анонимный меценат из Чехии пожертвовал почти $5 млн на вооружение для ВСУ. Видео

Анонимный меценат из Чехии пожертвовал почти пять миллионов долларов на вооружение и техническое обеспечение Сил обороны Украины. Средства передали через инициативу "Подарок для Путина", которая уже распределила финансирование между десятками конкретных потребностей фронта. Часть помощи пойдет также на гуманитарные и спасательные проекты.

Об этом сообщили на странице инициативы Dárek pro Putina в соцсети Х (бывший Twitter).

Анонимный благотворитель перевел 100 миллионов чешских крон, что эквивалентно примерно 4,8 млн долларов, на счет инициативы "Подарок для Путина". Полученную сумму уже распределили на 26 направлений —: от дронов различных типов и взрывчатых материалов до стрелкового оружия и снаряжения для подразделений, воюющих на передовой. В организации отмечают, что намерены использовать средства максимально быстро, чтобы они как можно быстрее начали работать на поле боя.

В видео, которое сопровождает сообщение, говорится о деятельности команды Леси Копчук, которая с первых дней полномасштабной войны поддерживает украинских военных. Благодаря донатам ежемесячно на фронт передают от 200 до 300 оптоволоконных дронов, производство которых налажено в мастерской в окрестностях Праги. Разработку каждой детали ведут в тесном сотрудничестве с военными, учитывая их реальный боевой опыт и потребности.

Отмечается, что средства из инициативы "Подарок для Путина" пойдут на изготовление дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. Этот вклад является частью значительно большего пожертвования от одного чешского бизнесмена и филантропа, который традиционно поддерживает как оборонные, так и социально важные проекты. Часть денег также передают чешским организациям, в частности тем, которые занимаются производством камуфляжных сеток для украинской армии.

Отдельное направление помощи касается гражданской инфраструктуры и спасения жизней. Из этого же пожертвования профинансируют приобретение второго чешского пожарного робота "Гектор", который передадут харьковским спасателям. Робот сможет работать в условиях повторных обстрелов — там, где есть риск новых ударов после падения ракеты или дрона. Кроме того, в Украину уже доставили три бронированные машины скорой помощи на шасси Hammer, которые модифицировали специально для работы в зоне боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, идея использования замороженных российских активов для поддержки Украины возникла в Евросоюзе еще в начале полномасштабной войны. После введения санкций в странах ЕС были заблокированы активы Центробанка РФ на сотни миллиардов евро, значительная часть которых сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear.

Киев с самого начала настаивал: эти деньги должны стать источником компенсации за разрушенную инфраструктуру и потери, нанесенные российской агрессией.

Впрочем, быстро выяснилось, что прямая конфискация средств несет для ЕС серьезные правовые риски. Юристы предупредили: отчуждение суверенных активов другого государства может создать опасный международный прецедент и открыть путь к многомиллиардным искам против европейских институтов. Именно поэтому Брюссель согласился использовать только доходы от замороженных активов, не затрагивая их основную сумму.

Чтобы обойти эти ограничения, Еврокомиссия предложила компромиссный вариант, который получил название "репарационный кредит". Речь идет о займе для Украины под залог российских активов без их формальной конфискации. Предполагается, что возвращать эти средства Киев будет только в случае выплаты Россией репараций после завершения войны, а финансовые посредники получат полные гарантии компенсации.

Однако даже такая схема не нашла единодушной поддержки среди стран ЕС. Часть правительств считает, что юридические риски остаются, а политическая ответственность за возможные последствия ляжет на государства-члены. Дополнительно ситуацию осложняет позиция отдельных лидеров, которые используют тему помощи Украине как инструмент внутренней политики.

В итоге дискуссия вокруг "репарационного кредита" обнажила более глубокие противоречия в Евросоюзе — между желанием быстро найти масштабный финансовый ресурс для Украины и страхом подорвать правовые основы самого блока. Именно от способности Брюсселя найти баланс между этими двумя подходами будет зависеть дальнейшая судьба замороженных российских активов.

