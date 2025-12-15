Российский министр "по баблу" (министр финансов) эдакий "силуанов"

"... бюджетный импульс не может быть бесконечным" (с)

В переводе на нормальный язык.

Все, "кина (в смысле, государственного бабла, а в россии для стимулирования экономики, включая впк и социальную сферу, практически, другого нет) скоро - не станет"...

Другими словами, деньги на болотах...таки постепенно заканчиваются.

ОЧЕНЬ ПОКАЗАННО, что это признает даже нынешний кремлевский чиновник одного из самых высоких рангов...