Блог | Деньги в России таки постепенно заканчиваются
Российский министр "по баблу" (министр финансов) эдакий "силуанов"
"... бюджетный импульс не может быть бесконечным" (с)
В переводе на нормальный язык.
Все, "кина (в смысле, государственного бабла, а в россии для стимулирования экономики, включая впк и социальную сферу, практически, другого нет) скоро - не станет"...
Другими словами, деньги на болотах...таки постепенно заканчиваются.
ОЧЕНЬ ПОКАЗАННО, что это признает даже нынешний кремлевский чиновник одного из самых высоких рангов...
