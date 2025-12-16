'Ни де-юре, ни де-факто': Зеленский заверил, что Украина не будет признавать Донбасс российским

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать России Донбасс. Киев ни де-юре, ни де-факто не будет признавать оккупированную врагом часть территорий российской.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов. Их интересовал потенциальный референдум о территориальных уступках и создании буферной зоны на Донбассе.

Глава государства отметил: позиция россиян по этому вопросу не изменилась – они хотят наш Донбасс. Тем временем США стремятся найти компромисс.

"Позиция наша практическая, реальная, справедливая: мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну – свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем – ту часть, которая временно оккупирована, – безусловно", – заверил президент.

Зеленский признал, что вопрос территорий остается одним из ключевых, и консенсуса по нему пока нет.

"Тем не менее, мы проговорим вопрос о территории. Это один из ключевых вопросов, по которому у нас пока что консенсуса нет", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в заявлении о прогрессе в переговорах между Украиной и США речь не идет не об уступках со стороны Киева. Имеется в виду более глубокое понимание украинской позиции американской стороной. В Вашингтоне также ничего не требуют от Украины в вопросе территориальных уступок, а лишь ретранслируют позицию РФ.

