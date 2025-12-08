Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Уайлдер

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил о желании в будущем году подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (44-1-4, 43 КО). Наш соотечественник считает противостояние с нокаутером из США невероятно интересным для болельщиков.

Очевидно, что именно Усик будет явным фаворитом боя. На его стороне невероятная техника и скорость работы ног, в то время как Уайлдер будет рассчитывать на свой мощный удар в ранних раундах.

Именно такой прогноз дает искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Нейросеть оценивает шансы на победу украинца в 75%, однако Бронзовый бомбардировщик имеет преимущество в росте и размахе рук.

"Усик – мастер мобильности, футворка и точных комбинаций. Он уже разобрал на части гигантов вроде Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Бронзовый бомбардировщик имеет невероятную нокаутирующую силу, но последние поединки показывают регресс. Уайлдер выше (201 см против 191 см) и имеет больший размах рук (211 см против 193 см), что дает преимущество на дальней дистанции. Мой прогноз: Усик победит единогласным решением судей после 12 раундов (вероятность ~75%). Уайлдер может угрожать в первых 3-4 раундах, пытаясь поймать Усика на контратаке, но украинец адаптируется, накопит очки комбинациями и истощит американца. Шансы на нокаут от Уайлдера – 20%", – отметил ИИ.

Отметим, что Уайлдер свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО). Таким образом, американец перекрыл два поражения подряд – от Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) и Чжана Чжилея (27-1-3, 22 КО).

