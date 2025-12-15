'Ошибок Минска больше не будет': Мерц заявил о юридических гарантиях безопасности для Украины, подобных 5-й статье НАТО

Послевоенный мир для Украины должен основываться на материальных и юридических гарантиях безопасности со стороны США и Европы. Союзники Украины больше не допустят повторения ошибок Минских соглашений.

С соответствующим заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц во время публичного обсуждения темы гарантий безопасности для Украины, слова канцлера цитируют немецкие и европейские медиа. В своем выступлении он подчеркнул, что новые договоренности должны иметь четкую юридическую основу и реальные механизмы выполнения.

"Перемирие должно быть гарантировано материальными и существенными юридическими гарантиями со стороны США и Европейского Союза. Гарантии подобные тем, которые предусматривает 5 статья Договора о НАТО. Для меня это очень большой прогресс", – заявил Мерц.

Гарантии вместо обещаний

Канцлер подчеркнул, что речь идет не о политических декларациях, а об обязательствах, подобных тем, которые закреплены в 5-й статье Североатлантического договора. По его словам, американская сторона также готова взять на себя юридические обязательства, что он назвал "очень большим прогрессом".

Мерц отдельно подчеркнул, что Запад сделал выводы из предыдущего опыта и не будет повторять подходы, которые закладывались в Минских соглашениях.

Условия и реакция сторон

Фридрих Мерц отметил, что гарантии безопасности для Украины должны быть всеобъемлющими, а их конкретное содержание стороны будут обсуждать позже. По его словам, в случае нового нападения со стороны РФ Украина сможет защищаться не только собственными силами, но и при поддержке государств, которые возьмут на себя соответствующие обязательства.

Также канцлер сообщил, что европейские страны уже передали России свои предложения по гарантиям безопасности. "Мяч теперь на стороне Москвы", – подытожил он, говоря о дальнейшем развитии переговорного процесса.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Мирные переговоры в Берлине 14 декабря длились более пяти часов. Второй раунд 15 декабря длился около двух часов.

– Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал эти встречи конструктивными и продуктивными. Он призвал "не поддаваться на слухи и провокации": мол, американская команда "работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению".

