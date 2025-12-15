Именно так - мол, "ваша война, а не наша" - министр иностранных дел Венгрии и написал в сети Х министру иностранных дел Украины.

Что у НАТО и ЕС - на уме, то у Венгрии и Сийярто - на языке. Он, как, понятно, и его Орбан, это рупор Европы, ее циничный, но честный и откровенный человек-громкоговоритель, ставящий вопрос ребром - без обиняков и эвфемизмов.

Так что благодарим за правду. За ТВОЮ, дорогая Европа, мечта наша, настоящую правду.