Видео дня
Блог | Член НАТО и ЕС - Украине о войне: Это "ваша война, а не наша"
Именно так - мол, "ваша война, а не наша" - министр иностранных дел Венгрии и написал в сети Х министру иностранных дел Украины.
Что у НАТО и ЕС - на уме, то у Венгрии и Сийярто - на языке. Он, как, понятно, и его Орбан, это рупор Европы, ее циничный, но честный и откровенный человек-громкоговоритель, ставящий вопрос ребром - без обиняков и эвфемизмов.
Так что благодарим за правду. За ТВОЮ, дорогая Европа, мечта наша, настоящую правду.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...