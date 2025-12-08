Оскільки наша команда Фонду "Рідна країна" весь минулий тиждень присвятила реалізації свого проекту "Святий Миколай - дітям Героїв", то не було часу відреагувати на черговий ЦИНІЧНИЙ бюджет влади та її союзників у ВРУ.

Нагадаю, що ми спільно із Фондом "Омега. Дім" привітали солодкими та книжковими подарунками 2 000 дітей воїнів Центру спеціального призначення "Омеги", а також дітей рятівників-вогнеборців з Херсонщини та малечу з Харкова і Переяслава. Додам, що як і обіцяв, й до цього благодійного проекту були залучені мої кошти із компенсації за виграш у Європейському суді з прав людини у справі "Томенко проти України".

Тим часом "Владний Миколай" вирушив у часи війни підтримати не воїнів, а депутатів, парламентські партії та суддів. Тут одразу ж наголошую, що "принципові виступи" депутатів "опозиції" проти підвищення фінансування своєї депутатської діяльності виглядають не менш цинічно, як і від тих хто підтримав цей ганебний бюджет-2026. Адже ЖОДЕН опозиціонер не ВІДМОВИВСЯ від бюджетного фінансування своїх партій( в 2026 році це - 865,5 млн., а за час з 2022 року вже більш як 3 мільярди бюджетних коштів) і від 3-х РАЗОВОГО збільшення так званого відшкодування витрат, повʼязаних з виконанням депутатських повноважень.

Ще більш ганебно виглядає обґрунтування невідкладного збільшення видатків на депутатів, суддів та правоохоронців від спритників-грантожерів. Мовляв хочете чесних професіоналів у владі - збільшуйте у рази оплату їхньої праці. Тобто, військові, рятівники, медики, працівники культури …й так будуть виконувати свої обовʼязки чесно і професійно, а владці - лише за грубі гроші?!

Тепер до плакальників і плакальниць із Верховної Ради, які ходять у рваних штанах у парламент і жаліються на своє бідне та нещасне життя.

Сьогодні у відповідності до Закону "Про статус народного депутата України" кошторис витрат на одного депутата виглядає так:

- заробітна плата; (в середньому 40 тисяч грн.);

- відшкодування повʼязане з виконанням депутатських повноважень у розмірі заробітної плати, що не підлягає оподаткуванню;

(З 2026 року стане у розмірі ТРЬОХ заробітних плат);

Таким чином видатки на утримання ОДНОГО депутата в 2026 році ЗРОСТУТЬ більш як у ВДВІЧІ, в середньому з 90 до майже 200 тисяч гривень на місяць.

- кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера - 237 250 грн. на рік;

- кошти для компенсації проїзду у розмірі 90 000 грн.;

- безкоштовне забезпечення автотранспортом у межах Києва;

- відрядження помічників - 8 000 грн.;

- оплата приміщень для зустрічей - 2 000 грн…

Варто нагадати й про ще одну важливу статтю видатків для депутатів - це Фонд оплати праці помічників-консультантів. Одразу ж зазначу, що як випливає із даних сайту ВРУ, на постійній або контрактній основі (тобто за кошти) у депутатів у середньому працює 2-3 помічники. Здебільшого це родичі та друзі або родичі колег депутатів.

Отож кожен депутат має право САМОСТІЙНО розпоряджатися ще й фондом у сумі 1 мільйон 749 тисяч 196,8 гривень на рік або 145 766,4 грн. на місяць.

Тож можна легко обрахувати оплату такої престижної професії як помічниця чи помічник депутата. Як зауважили б вчителі та викладачі цих помічниць та помічників - нам так не жить!

І, звісно, уряд і депутати не наважилися вирішити питання так званих СПЕЦПЕНСІЙ. "Чесні судді й непідкупні прокурори" й надалі будуть утримувати свої 200-100 тисячні пенсії під час війни. Ба більше, ВРУ не ЛІКВІДУВАЛА, а розширила число спецпенсіонерів. До них додали ще й депутатів першого скликання ВРУ. При всій повазі до багатьох з них, переконаний, що таке рішення було точно НЕ НА ЧАСІ.

Тим часом багато депутатів розмістили за кошти рекламу про бюджет-2026 року для НАРОДУ, де тішаться, що ВПЕРШЕ з 2022 року згадали за вчителів та викладачів вишів. Звісно підвищення зарплат на 30 відсотків справа приємна, бо до середньої зарплати вчителя у 12 тисяч гривень додасться ще 4 тисячі, а до середньої зарплати викладача у 15 тисяч - аж 5 тисяч (щоправда, керівникам Університетів ще треба самостійно знайти кошти на підвищення зарплат для викладачів, які навчають студентів-контрактників).

Натомість більше сумних новин очікуємо від бюджетів заробітчан на війні з місцевої влади, які за останні роки обзавелися новими будинками і а￼вто та нерухомістю за кордоном…

Але це вже окрема історія…