Анжелика Рудницкая предположила, почему Таисия Повалий и Ани Лорак кричат о любви к 'великой России': это чушь

Известная телеведущая и исполнительница Анжелика Рудницкая остро прокомментировала ситуацию с украинскими артистами, которые живут и работают в России, несмотря на вторжение страны в Украину. В частности, она вспомнила Таисию Повалий и Ани Лорак, отметив, что их заявления о любви к "новой земле" выглядят абсурдно.

Об этом телеведущая рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам Анжелики Рудницкой, создается впечатление, что Таисия Повалий постоянно находится под чьим-то влиянием, тогда как Ани Лорак сосредоточена исключительно на собственной личной жизни.

"Иногда попадаются в соцсетях короткие видео с Таей, – говорит Анжелика Рудницкая. – Это так отвратительно и абсурдно, что трудно воспринимать серьезно: девушка из Шамраевки Киевской области рассказывает о "великой России", которая ей дала все. Это, мягко говоря, чушь. Мне кажется, что ею постоянно кто-то руководит и она поддается этому".

"Что касается Ани Лорак, то из того, что вижу, она постоянно в поисках личного счастья. Все остальное ей неинтересно", – продолжила Рудницкая в интервью OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшие друзья Повалий рассказали о ней несколько интересных историй. Они отметили, что исполнительница всегда была "гнилым человеком", поэтому совсем не были удивлены, когда она продалась за кровавые рубли. Между тем сама Повалий публично призналась, какую цену заплатила за измену Украине и сколько денег вывезла в РФ.

Также OBOZ.UA писал, что украинская телеведущая Ирина Хоменко озвучила неожиданный факт из жизни предательницы Ани Лорак во времена Евромайдана. А народный артист Украины Иво Бобул, который с детства знал Ани Лорак, назвал истинную причину, почему певица предала Украину: это не деньги. Также народная артистка Украины Инесса Братущик прокомментировала предательскую позицию Ани Лорак, с которой работала на одних концертных площадках. По словам Братущик, та не стала патриоткой своей страны, потому что даже во взрослом возрасте напоминает по уровню развития "непутевое дитятко".

