Світ Орвелла блякне перед антиутопіями, які режим путіна влаштовує мало не щодня. Але ця новина перевершила все за ступенем цинізму.

Російські силовики та юристи працюють над створенням аналога "Нюрнберзького трибуналу", за яким обвинуваченими проходитимуть українські військові. Про це заявив колишній прем'єр-міністр росії, а зараз голова Асоціації правників росії Сергій Степашин.

Цю людину раніше вважали мало не лібералом, а своєю інтелігентністю він підкорював багатьох сильних світу цього. Проте в умовах путінського режиму на перший план виходить імперськість його носіїв, і за цією ознакою судять про вірнопідданість тієї чи іншої особи.

Друга світова війна закінчилася Нюрнбергом для гітлерівців. Історична справедливість вимагала такого ж суду і для сталіністів. Але - переможців не судять. Союзники срср у цій війні, насамперед США та Великобританія, поділили світ між собою після поразки Німеччини.

Щось подібне в інших умовах відбувається і сьогодні.

Та ж історична справедливість волає до суду над рашистами за їхні злочини проти людства. Але дух Орвелла дав про себе знати в стані путіністів, для яких війна - це мир.

Ідея про суд над Україною - не нова. Вона зародилась в надрах окупованого Донбасу, коли влаштували так званий парад українських військовополонених у Донецьку, приписавши їм злочини, яких вони не здійснювали, визволяючи рідну землю, і судили їх за це.

Путінський режим поставив усе з ніг на голову, зґвалтувавши міжнародне право. Для путінського режиму саме українські військові стали терористами, і цю маячню вони хочуть донести всьому цивілізованому світу, задумавши організувати своє судилище.

Прикметно, що ця ідея в їхніх хворобливих головах отримала своє прискорення напередодні так званого мирного договору, що насправді мало би означати капітуляцію України. Так чинять злочинці, які замітають сліди, а злодій кричить затримати ... злодія.

Це не може ввести в оману тих, хто дотримується принципів історичної справедливості. Російські військові злочинці мають бути покарані, щоб ніколи більше рашистський режим не загрожував планеті Земля.

З першого року війни у ​​російських судах та на анексованих територіях йдуть процеси над українськими солдатами та офіцерами. Лише з грудня 2024 року до червня 2025-го російське так зване правосуддя винесло вироки 184 українським військовослужбовцям, які потрапили в полон у Курській області. Багатьох солдатів ЗСУ судять вдруге, а деяких і втретє. До них масово застосовуються тортури, а право на захист фактично відсутнє.

Рашисти підготували так звану книгу "Військові злочини київського режиму в курській області та в донецькій народній республіці".

Модератором ймовірного процесу, який хочуть зробити міжнародним, виступив міністр закордонних справ росії лавров, за яким Гаага плаче.

Віримо, що цього разу історична справедливість спрацює саме проти рашистських окупантів.