Знающие люди в Раде напоминают, что в 2022-м после освобождения Херсона глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли предлагал Украине договориться с Россией на условиях, которые были гораздо лучше, чем сейчас (эту тенденцию, кстати, Валерий Залужный тоже недавно отмечал), и речь шла, в частности, о следующем:

остановка по линии соприкосновения (бОльшая часть Донбасса, включая и Бахмут, еще находилась тогда под украинским контролем);

возвращение Украине ЗАЭС и Энергодара;

вступление Украины в НАТО (по крайней мере, контролируемой территории), причем без ограничений по параметрам ВСУ и ВПК, а также вступление Украины в ЕС;

никаких вопросов ни по церкви, ни по языку и т.д.;

передача российских замороженных активов Украине (но в комплексе со снятием с РФ санкций).

Тогда у нас это посчитали зрадой - под влиянием не только агрессивно-тылового "общественного мнения" забронированных диванов, но и нагло лживого подстрекательства со стороны Европы, ведь именно ее последовательно трусливое - и откровенно жадное - дальнейшее поведение впоследствии оказалось предательством уже настоящим, однако же в то время об "утомлении" от "нашей" войны там ещё не говорили.

Еще более Европа [а-ля Джонсон] подстрекает Украину и сейчас, поскольку понимает, что после "нашей" войны начнется война уже там, и социально-DEIбанутые европейцы будут вынуждены официально и во всеуслышанье - вместе с честной Америкой - умножить так называемые "гарантии" НАТО (из фейкового миража, называемого "статьей 5") на совершенно абсолютный нуль.

Например, приблизительно 60 процентов немцев, как известно из июльского опроса (с последующими студенческими протестами в 90 городах против призыва!), прямо говорят, что согласятся на капитуляцию/оккупацию и не станут защищать даже собственную Германию - какая уж там, к примеру, Балтия или репарациелюбивая Польша!

При этом у европодстрекательства есть еще и чисто экономический аспект: да, с одной стороны, европейские расходы на финансирование Украины до 2029 года ориентировочно составят, как пишут, от 136 млрд до 838 млрд евро (в зависимости от выбранного механизма поддержки), однако же, с другой стороны, в случае [условного] поражения Украины затраты на оборону, включая неизбежные сопутствующие, могут вырасти и до 1,6 трлн евро лишь за те же четыре года (FT).

С учетом всех этих обстоятельств - собственного печального опыта страны, а также общеевропейской хитровыхитренности - и следует воспринимать предложение, которое фактически высказал Кит Келлог, столь удачно сформулировав положение дел, что в этой формулировке нельзя не увидеть и явно предлагаемый выход, то есть дружеский совет "что и за что": неразрешенными, мол, остаются лишь два вопроса - Донбасс и принадлежность ЗАЭС…