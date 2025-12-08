Цены на квартиры в Украине значительно вырастут после войны: почему и какую стоимость ожидать

Цены на недвижимость в Украине начали стабильно расти,и падение стоимости давно позади. После завершения войны эксперты прогнозируют резкое подорожание жилья, в частности из-за отложенного спроса и роста себестоимости строительства.

Об этом рассказала основатель и директор риелторской компании Татьяна Царелунга в комментарии СМИ. По ее словам, сейчас падения цен нет и быть не может.

Наоборот, сейчас каждый месяц фиксируется прирост, и он становится фундаментом для значительно большего подорожания в будущем. С 2022 года миллионы украинцев поставили вопрос покупки жилья "на паузу". Люди выезжали, переезжали, теряли дома или ждали стабилизации ситуации.

Все эти решения образовали огромный слой нереализованного спроса; по словам эксперта, как только станет безопасно, он "взорвется" массовыми сделками. Многие инвесторы сегодня осознанно ждут завершения войны. Риски слишком высоки, поэтому даже те, кто имеет ресурсы, не спешат вкладывать их в строительство.

Однако после победы ожидается активный приток капитала, как внутреннего, так и внешнего. Строительные компании получат возможность восстановить полный цикл работы, запускать новые проекты и удовлетворять накопившийся спрос.

По словам эксперта, строительные материалы за годы войны подорожали существенно. Металл, бетон, дерево, утеплители, инженерные системы – все эти компоненты стали дороже из-за сбоев логистики, инфляции, дефицита и разрушения производственной инфраструктуры. Также значительно выросла стоимость рабочей силы, ведь многие квалифицированные строители уехали или сменили сферу деятельности.

Несмотря на войну, иностранные инвесторы также постепенно обращают внимание на украинскую недвижимость. Отмечается, что это преимущественно покупатели, которые умеют работать с долгосрочными рисками и видят потенциал страны после восстановления. Также аналитики прогнозируют масштабный рывок в строительной отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, иностранные инвесторы и арендаторы уже существенно влияют на рынок аренды жилья в Украине, особенно в Киеве, повышая арендные ставки. Спрос на квартиры среднего и бизнес-класса со стороны иностранцев может существенно повысить цены на недвижимость, даже если падает внутренний спрос.

