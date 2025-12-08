Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (8-14 декабря) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,3-42,8 грн. Вечером же 7 декабря в банках покупали валюту в среднем по 41,87 грн, а продавали по 42,35 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,3-42,8 грн. Вечером же 7 декабря:

Курс покупки доллара в них составил средние 41,66 грн.

Курс продажи – 42,31 грн.

Таким образом, как и в банках, в них прогнозируется рост стоимости валюты и в покупке, и в продаже.

При этом, подчеркивается, разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Резких колебаний на валютном рынке не предполагается. На ближайшую неделю ожидаем контролируемые изменения в пределах действия режима управляемой гибкости без резких скачков", – говорится в сообщении.

В целом же, рассказал банкир, баланс спроса и предложения будет формироваться под влиянием нескольких ключевых факторов. Ими, по его словам, являются:

Энергетика.

"Любые перебои со светом сказываются не только на экономике, но и общем психологическом фоне. Когда общество ощущает себя напряженно, часть граждан пытается обезопасить сбережения от обесценения через покупку валюты", – объяснил Лесовой.

Риски для бизнеса.

Они напрямую связаны с первым фактором. Ведь нестабильное энергоснабжение создает дополнительные затраты, провоцирует удорожание товаров и услуг, а иногда даже подвергает сомнению доходность отдельных направлений деятельности.

А потому, констатирует Лесовой, "цепная инфляция в таких условиях вполне возможна".

Переговоры о мире и неопределенность в вопросах внешней финпомощи на 2026 год.

Ситуация на фронте.

По словам банкира, боевые действия напрямую определяют поведение общества и бизнеса, "а следовательно, и валютного рынка".

Внутриполитическая ситуация в Украине.

"Громкие информационные поводы способны усиливать нервозность общества и формировать дополнительный спрос на валюту", – признал Лесовой.

Впрочем, утверждает банкир, несмотря на эти вызовы, НБУ имеет достаточно инструментов для сохранения стабильности. А потому резкого взлета или обвала курса, по его словам, ожидать не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде считают, что в начале 2026 года курсовая ситуация мало чем будет отличаться от декабрьской. В частности, на нее прежде всего будет влиять спрос на валюту среди государственных подрядчиков.

