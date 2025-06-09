Белью сказал, что станет шоком в реванше Усик – Дюбуа

Победа Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Александром Усиком (23-0, 14 КО) в реванше выглядит маловероятной и станет настоящим шоком для всего мира бокса. Украинский супертяж выглядит практически неуязвимым и расправлялся с более сильными оппонентам, чем 27-летний лондонец.

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Такое категоричное мнение в интервью Bet Ideas выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью, пишет портал bigfightweekend.com. По его словам, до сегодняшнего дня Дюбуа не сделал ничего такого, чтобы могло свидетельствовать о его высоких шансах в поединке против Усика.

ЧТО СКАЗАЛ ТОНИ БЕЛЬЮ О РЕВАНШЕ УСИКА И ДЮБУА

Дюбуа не показал нам никаких аргументов в пользу того, почему он может победить Усика.

Усик непобежден. Он побеждал всех и вся. Он побил Джошуа, который по своей силе удара сопоставим с Дюбуа. Он побеждал людей, которые крупнее Дюбуа, таких как Фьюри. Так что его поражение было бы огромным шоком.

Я не говорю, что поражение Усика невозможно, потому что если вы можете бить так, как Дюбуа, нет ничего невозможного. Но для меня очень маловероятно, что он победит Усика.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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