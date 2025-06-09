Белью сказал, что станет шоком в реванше Усик – Дюбуа
Победа Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) над Александром Усиком (23-0, 14 КО) в реванше выглядит маловероятной и станет настоящим шоком для всего мира бокса. Украинский супертяж выглядит практически неуязвимым и расправлялся с более сильными оппонентам, чем 27-летний лондонец.
Такое категоричное мнение в интервью Bet Ideas выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью, пишет портал bigfightweekend.com. По его словам, до сегодняшнего дня Дюбуа не сделал ничего такого, чтобы могло свидетельствовать о его высоких шансах в поединке против Усика.
ЧТО СКАЗАЛ ТОНИ БЕЛЬЮ О РЕВАНШЕ УСИКА И ДЮБУА
- Дюбуа не показал нам никаких аргументов в пользу того, почему он может победить Усика.
- Усик непобежден. Он побеждал всех и вся. Он побил Джошуа, который по своей силе удара сопоставим с Дюбуа. Он побеждал людей, которые крупнее Дюбуа, таких как Фьюри. Так что его поражение было бы огромным шоком.
- Я не говорю, что поражение Усика невозможно, потому что если вы можете бить так, как Дюбуа, нет ничего невозможного. Но для меня очень маловероятно, что он победит Усика.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.
Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!