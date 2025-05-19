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"Я знаю, кто это был": мама Марии Ковальчук сделала заявление о нападении на украинскую модель в Дубае

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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'Я знаю, кто это был': мама Марии Ковальчук сделала заявление о нападении на украинскую модель в Дубае

В деле 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае с большим количеством серьезных травм, появились новые подробности. Мама девушки Анна Ковальчук заявила: знает людей, причастных к нападению на ее дочь, и отметила, что они не являются гражданами Объединенных Арабских Эмиратов.

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Соответствующая информация появилась на просторах росмедиа. Сейчас женщина не назвала никаких имен.

"Я знаю, кто это был": мама Марии Ковальчук сделала заявление о нападении на украинскую модель в Дубае

"Я знаю, кто это был. Жду ответа относительно расследования. Она познакомилась с этими людьми на вечеринке", – сказала мать модели.

Чуть больше деталей об инциденте раскрыла подруга Марии Ковальчук. По ее словам, на украинку напало пять человек, среди которых были как парни, так и девушки. Она также отметила, что состояние 20-летней Ковальчук значительно улучшилось. Девушка уже может разговаривать, однако ходить ей еще не удается. Подруга украинки отметила, что она перенесла восемь операций, а впереди ее ждет еще как минимум одно хирургическое вмешательство.

"Я знаю, кто это был": мама Марии Ковальчук сделала заявление о нападении на украинскую модель в Дубае

Как отмечает Daily Mail, ссылаясь на слова инсайдера, приближенного к модели, она подверглась насилию в Дубае от нескольких неизвестных россиян. В частности источник отметил, что сейчас Ковальчук до сих пор находится в ОАЭ.

Что произошло с Марией Ковальчук

9 марта этого года 20-летняя модель перестала выходить на связь с родными. Последний раз перед исчезновением Марию Ковальчук видели в компании нескольких мужчин, у которых она должна была остаться на ночь, а затем вылететь в Таиланд. Однако девушка пропустила рейс и не контактировала с семьей.

19 марта ее нашли на обочине дороги в Дубае с многочисленными травмами и доставили в больницу. Мать Ковальчук сообщила, что ее дочь перенесла несколько сложных операций и не может говорить. Тогда полиция Дубай обнародовала свою официальную версию событий, по которой украинка якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако в правоохранительных органах не указали, каким образом она попала на охраняемую территорию и почему оказалась на обочине дороги без вещей и документов.

"Я знаю, кто это был": мама Марии Ковальчук сделала заявление о нападении на украинскую модель в Дубае

В Украине по делу модели было открыто уголовное дело по части 1 статьи 149 Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Вскоре на связь вышла модель по имени Ксения, которая присутствовала на роковой вечеринке с Марией Ковальчук, однако смогла вовремя убежать. По словам очевидицы, на мероприятии присутствовало насилие, избиение, а из-за закрытых дверей других комнат доносились крики. В частности женщина-свидетель отметила, что к трагедии с украинкой причастен мужчина, которого зовут Саид.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская модель OnlyFans из Дубая предположила, что произошло с Марией Ковальчук и почему она никогда не расскажет правду.

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