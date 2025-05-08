Украинская модель OnlyFans из Дубая предположила, что произошло с Марией Ковальчук и почему она никогда не расскажет правду: перешла черту

Украинская модель OnlyFans Алена Омович, которая сейчас живет в Дубае, высказалась о шокирующей истории избиения своей соотечественницы – Марии Ковальчук. Она предположила, что девушка сознательно ввязалась в опасные отношения и теперь не расскажет всей правды – мол, "она перешла черту" и, скорее всего, получит деньги за молчание.

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Омович заявила в подкасте Василия Тимошенко, что история Марии – не исключение, а лишь один из случаев в длинной цепи скрытых насильственных событий, которые регулярно происходят за закрытыми дверями роскошных вилл Дубая. По ее словам, Ковальчук могли еще в реанимации подкупить на молчание.

"Я думаю, она не скажет. Я думаю, когда она проснулась в больнице в Абу-Даби и ей предложили очень большие деньги за молчание. Иначе она живой оттуда не уедет", – предположила модель.

"Она не работала как модель в Дубае. У нее очень жесткая внешность. Я думаю, что она участвовала в таких мероприятиях, где она Альфа, или где она может кого-то, или же ее. Будем называть вещи своими именами. По ней видно, что она в каком-то ужасе участвовала. И, собственно, этот ужас, видимо, привел ее к тому, почему она вся переломана", – добавила Омович.

По ее словам, многие девушки соглашаются на участие в унизительных "элитных вечеринках" добровольно. Им обещают большие деньги – десятки тысяч долларов – в обмен на действия, которые граничат с насилием, пренебрежением и даже физическим увечьем.

"Постоянно, не только в Дубае, происходят такие мероприятия. Я постоянно слышала рассказы о том, что где-то под Киевом организовывались какие-то (но не такие жестокие) вечеринки с девушками. В Москве раньше постоянно слышала рассказы, что могут заплатить 20-30 тысяч долларов, чтобы отрезать сосок и еще что-то сделать. И девушки с удовольствием туда идут. То есть, их никто не заставляет, они сами делают выбор, платят большие деньги", – отметила Омович.

Что случилось с Марией Ковальчук

Мария Ковальчук, 20-летняя украинка, отправилась в Дубай в начале марта. 9 марта она в последний раз вышла на связь с матерью и сообщила, что останется ночевать у новых знакомых, которые представились сотрудниками модельного агентства. Уже 11 марта она должна была лететь в Таиланд, однако на рейс не появилась. Через десять дней ее нашли избитой на обочине дороги. У девушки были многочисленные переломы, выбитые зубы, сломанный позвоночник.

По словам матери, девушка перенесла как минимум три сложные операции и долгое время не могла даже говорить. В больнице она пришла в себя, но никаких комментариев не дала – ни журналистам, ни семье.

Официальная версия дубайской полиции – Мария якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Но как девушка могла туда попасть, почему у нее не было никаких личных вещей и как она оказалась на дороге – объяснения нет.

В Украине уже открыто уголовное дело по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса – торговля людьми с целью эксплуатации. Известно, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что российская модель раскрыла, где сейчас Мария Ковальчук, которую покалечили в Дубае, и что произошло с ней в тот роковой день. По неофициальной информации, состояние ее здоровья улучшается, и она проходит курс реабилитации.

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