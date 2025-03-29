В Украине возбуждено уголовное дело из-за модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии

Украинская полиция приступила к уголовному производству по статье о торговле людьми по делу 20-летней украинской модели Марии Ковальчук. Девушку нашли в Дубае в тяжелом состоянии с многочисленными переломами.

Видео дня

Как сообщили в BBC Украина, следователи Национальной полиции во Львовской области начали уголовное производство по части 1 статьи 149 УК Украины, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. В полиции отмечают, что сейчас идет досудебное расследование, детали которого пока не разглашаются.

Девушка исчезла в начале марта, после чего родные потеряли с ней связь. Через неделю ее обнаружили на обочине дороги с многочисленными травмами. В настоящее время она находится в больнице, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Что известно о Марии Ковальчук

Мария Ковальчук родом из Львова, работала моделью и активно вела социальные сети. Она планировала поездку в Таиланд, однако после поездки в Дубай перестала выходить на связь.

Известно, что 9 марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с двумя мужчинами, представившимися как представители модельного бизнеса. На следующий день она сообщила матери, что останется у них ночью, но после этого больше не выходила на связь.

11 марта она должна была вылететь в Таиланд, однако этого не произошло. Впоследствии ее обнаружили в тяжелом состоянии на улице без документов и телефона. По словам матери пострадавшей, у девушки многочисленные переломы она перенесла три операции и пока не может говорить.

Реакция украинских дипломатов

Консульство Украины в Дубае получило обращение от матери Марии Ковальчук 20 марта и сразу начало поиски. Как выяснилось, еще 12 марта девушку госпитализировали в одно из медицинских учреждений города с многочисленными травмами.

По предварительным данным дубайской полиции, Мария могла получить травмы из-за падения с высоты на запрещенной строительной площадке. В связи с этим местные правоохранители также приступили к расследованию.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мария Ковальчук позиционирует себя моделью, однако в ее соцсетях можно обнаружить фотографии эротического характера. Она ведет деятельность на платформе, популярной среди звезд порноиндустрии, OnlyFans. В 2023 году девушка стала известна украинской аудитории из-за разгоревшегося вокруг ее лучшей подруги скандала – россиянки Ангелины Дорошенковой. Она попала в заголовки медиа, потому что хотела приехать во Львов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!