'Был организатором вечеринки': очевидец по делу Марии Ковальчук назвала имя причастного к трагедии в Дубае

Стали известны новые подробности в деле модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии и с большим количеством серьезных травм после ужасной вечеринки. Женщина по имени Ксения, которая вместе с 19-летней моделью присутствовала на мероприятии, однако смогла оттуда сбежать, отметила, что к трагедии причастен мужчина, которого зовут Саид.

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По словам очевидицы, именно он был организатором роковой вечеринки, где с девушками очень жестоко обращались. Слова женщины-свидетельницы передала на личном YouTube-канале российская модель, долгое время работавшая за рубежом, Татьяна Можегова.

"Кто собрал гостей на вилле пока неизвестно. Однако появился такой человек по имени Саид. Именно он организатор и глава этой вечеринки", – отметила женщина.

Стоит заметить, что Ксения раскрыла и некоторые другие ужасные детали мероприятия, что происходило в загородном доме. По словам очевидицы, вечеринка оказалась для моделей ловушкой, ведь перед тем, как отправиться на виллу, они подписывали контракт, по условиям которого должны были бы просто сопровождать состоятельных мужчин. В реальности же с ними очень жестоко обращались, били и совершали насилие.

Женщина-свидетель отметила, что неоднократно слышала громкие крики, которые раздавались из закрытых комнат. Кроме того, по словам Ксении, она видела, как охранники выносили из виллы что-то большое, похожее на человеческое тело, завернутое в ковер.

Что случилось с Марией Ковальчук

В начале марта Марию Ковальчук видели на вечеринке в компании двух мужчин, которые назвали себя представителями модельного агентства. Девушка некоторое время пообщалась с ними, после чего сообщила матери, что планирует остаться у новых знакомых на ночь. 11 марта она должна была вылететь в Таиланд, однако пропустила рейс, а последний раз вышла на связь с родными 9 числа.

Через десять дней после исчезновения модель нашли на обочине дороги в Дубае. Марию Ковальчук обнаружили с большим количеством серьезных травм и доставили в больницу. Там, по словам матери девушки, она пережила три сложные операции, после которых не могла говорить.

Со временем правоохранительные органы Дубая обнародовали заявление, где говорилось: травмы модель получила якобы из-за того, что зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако ни в полиции, ни в официальных комментариях не указано, как девушка могла попасть на охраняемую территорию и почему после этого оказалась на обочине дороги без вещей.

А вот в нашей стране по делу модели было открыто уголовное дело по части 1 статьи 149 УК Украины, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. Известно, что виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что российская модель раскрыла, где сейчас Мария Ковальчук, которую покалечили в Дубае, и что произошло с ней в тот роковой день.

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