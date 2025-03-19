Перенесла три операции и не может говорить: в Дубае в тяжелом состоянии нашли 20-летнюю украинскую модель, которая пропала 10 дней назад

20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук, которая долгое время не выходила на связь с родными, нашли в одной из больниц Дубая в тяжелом состоянии. Как отметила подруга девушки, россиянка Ангелина Дорошенкова, в последний раз ее видели 10 дней назад на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства.

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Родные Ковальчук боялись, что она могла попасть в сексуальное рабство, поэтому обратились в местную полицию, которая возбудила уголовное дело. 19 марта мама модели Анна Ковальчук отметила в комментарии росмедиа, что ее дочь пережила три сложные операции.

"Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", – отметила женщина.

Мария Ковальчук прилетела в Дубае 15 декабря по работе. 9 марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с якобы представителями модельного бизнеса. Девушка сообщила матери, что планирует переночевать у мужчин, а 11 марта должна была вылететь в Таиланд, однако этого не произошло.

На просторах сети начала распространяться информация, что после сложных операций сердце Марии Ковальчук вроде бы остановилось. Однако пока нет никаких официальных подтверждений о смерти.

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