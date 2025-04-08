Трагедия с Марией Ковальчук в Дубае: какой срок грозит виновнику в Украине

Полиция Украины начала уголовное производство по статье о торговле людьми по делу 20-летней модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии и с большим количеством переломов. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Об этом OBOZ.UA сообщили представители правоохранительных органов. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 149 УК Украины, что предусматривает ответственность за торговлю людьми, вербовку, перемещение, укрывательство, передачу или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости потерпевшего.

Что произошло с Марией Ковальчук

9 марта Мария Ковальчук перестала выходить на связь с родственниками. Перед исчезновением она посетила вечеринку, где ее заметили в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного бизнеса. Девушка сообщила маме, что останется у новых знакомых на ночь, после чего перестала связываться с родными. 11 марта модель должна была улететь в Таиланд, однако пропустила рейс.

19 марта ее нашли в Дубае на обочине дороги с большим количеством серьезных травм и отправили в больницу. Как отметила мама Марии Ковальчук, девушка перенесла три сложных операции, после которых не может говорить.

По информации дубайской полиции, модель могла получить многочисленные травмы из-за падения со строительной площадки, куда сама зашла. Однако родственники девушки отрицают подобную информацию. Семья Ковальчук обратилась за помощью в консульство Украины в Дубае. Представители учреждения обнаружили девушку в одном из медицинских заведений города в Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно подруга Марии Ковальчук сообщила, что девушка пришла в себя после хирургических вмешательств. Эксперты оценивают ее состояние как стабильное, однако модель все еще не может говорить.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "инсайдер" шокировал, в каком состоянии украинскую модель Ковальчук нашли в Дубае.

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