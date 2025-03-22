Стали известны новые подробности в деле украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае в тяжелом состоянии

19 марта украинская модель Мария Ковальчук была обнаружена в Дубае с большим количеством серьезных травм. Местная полиция сообщила, что девушка, которая в течение десяти дней не выходила на связь с родными, нашли на обочине дороги, после чего отправили в больницу.

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Эту информацию подтвердили представители консульства Украины в Дубаи в комментарии hromadske. В учреждении заявили, что мама модели обращалась к ним с просьбой разыскать дочь, а сейачс они взяли дело под свой контроль.

В консульстве отметили, что обнаружили Марию Ковальчук в одном из медицинских учреждений города в Объединенных Арабских Эмиратах. 20-летняя модель перенесла три сложных операции, однако состояние ее здоровья оценивают как стабильное. Пока жизни украинки ничего не угрожает.

В последний раз перед исчезновением Марию Ковальчук видели 9 марта на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства. Она сообщила матери, что останется у них на ночь, после чего перестала выходить на связь. Родные модели обратились в местную полицию, которая возбудила уголовное дело.

19 марта мама Ковальчук сообщила: "Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже гостиница. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить".

Вскоре в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов Дубая, где отмечено, что украинская модель могла получить многочисленные травмы из-за падения со строительной площадки, куда сама зашла. Однако родственники девушки отвергают подобную информацию, предполагая, что она могла пострадать от сексуального рабства.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мария Ковальчук позиционирует себя моделью, однако в ее соцсетях можно обнаружить фотографии эротического характера. Она ведет деятельность на платформе, популярной среди звезд порноиндустрии, OnlyFans.

В 2023 году девушка стала известна украинской аудитории из-за скандала, что разгорелся вокруг ее лучшей подруги – россиянки Ангелины Дорошенковой. Она попала в заголовки отечественных медиа, потому что хотела приехать во Львов. Дорошенкова спросила подписчиков, как можно попасть в Украину с российским паспортом, но вместо серьезных ответов получила лишь саркастические комментарии. Тогда она опубликовала фото с Ковальчук, поэтому пользователи сети обратили на девушку внимание.

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