Темные пятна в истории Марии Ковальчук: почему версия полиции Дубая вызывает сомнения, а воспоминания очевидцев заставляют кровь стынуть в жилах

История 20-летней Марии Ковальчук, которая завершилась госпитализацией в одну из клиник Дубая, до сих пор остается окутанной противоречиями и вопросами. Официальная версия местной полиции утверждает, что девушка "случайно упала" на территории заброшенного здания, однако в Украине уже открыто уголовное производство по статье о торговле людьми.

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С каждым днем появляются новые детали, противоречащие друг другу и вызывающие все большее подозрение. OBOZ.UA собрал всю известную информацию об исчезновении и госпитализации девушки.

Разные версии – разные реальности

Дубайская полиция официально представила свою версию событий: мол, Ковальчук якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Эту версию повторили несколько иностранных таблоидов, в частности The Mirror. Однако ни в полиции, ни в официальных комментариях не указано, как девушка могла попасть на охраняемую территорию и почему после этого оказалась на обочине дороги без всяких вещей.

Этот сценарий также не объясняет бессчетные следы травм, не характерные для обычного падения.

В отличие от Эмиратов, правоохранители в Украине рассматривают более серьезную версию. Как сообщили в полиции Львовской области, возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 149 УК Украины, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. Речь идет о вероятной вербовке, перемещении или эксплуатации человека путем обмана или принуждения. Следствие в Украине продолжается, и пока не разглашает деталей. Но уже сейчас ясно: родственники Ковальчук не верят в "случайное падение".

Очевидцы: возможно жестокое обращение

Настоящий шок вызвало анонимное заявление мужчины, якобы видевшего Марию Ковальчук в больнице сразу после госпитализации. Он утверждает, что тело девушки было покрыто синяками, "которые не бывают при падении с высоты". Более того, по его словам, состояние модели указывало на возможное сексуальное насилие.

"Полиция заметает следы. Мой друг, работающий в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел своими глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, в ее "Биркин", – заявил очевидец.

Хотя эту информацию пока невозможно подтвердить официально, она подогревает подозрения о попадании девушки в ситуацию насилия или сексуального рабства. Особенно на фоне слухов о дубайских вечеринках Porta Potty – громких историях об унижении женщин на роскошных мероприятиях в странах Персидского залива.

Комментарии мамы потерпевшей

Анна Ковальчук, мать пострадавшей, подтвердила, что дочь должна была отправиться на вечеринку 9 марта. Есть информация о двух гостиницах, в которых она могла останавливаться. Но, по словам матери, промоутер, организовывавший эти вечеринки, заявил, что девушки на мероприятии не было.

"Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", – свидетельствовала женщина.

Позже Анна Ковальчук отказалась давать больше комментариев до завершения следствия, но опровергает какие-либо сплетни, появляющиеся в пророссийских Telegram-каналах.

Эскорт: правда или спекуляции

Российские медиа начали предполагать, что Ковальчук могла работать эскортницей в Дубае, намекая на ее присутствие на "модельных" вечеринках. В то же время, ее знакомая-россиянка Ангелина Дорошенкова категорически это отрицает.

"Вы ничего не знаете о ней! Все, что вы придумали, – это грязные фантазии из вашей собственной головы. Маша никогда не занималась ни эскортом, ни БДСМ, ни чем, что вы придумали, а вы больные ублюдки", – заявила девушка, которая, правда, сначала писала, что была с Марией Ковальчук в Дубае, а позже это опровергла.

Что известно об исчезновении Ковальчук

Мария Ковальчук, приехавшая в Дубай на отдых и по работе, перестала выходить на связь с родными 9 марта. В последний раз ее видели на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства. Мама девушки сообщила, что дочь собралась остаться у них на ночь. После этого связь оборвалась.

Через десять дней, 19 марта, девушку в тяжелом состоянии обнаружили на обочине дороги. Она была без документов, телефона и личных вещей. Представители украинского консульства в Дубае подтвердили, что Мария госпитализирована с многочисленными травмами и перенесла три сложных операции. Ее состояние – стабильное, однако она до сих пор не говорит.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мария Ковальчук позиционирует себя моделью, однако в ее соцсетях можно найти фотографии эротического характера. Она ведет деятельность на платформе, популярной среди звезд порноиндустрии, OnlyFans. В 2023 году девушка стала известна украинской аудитории из-за разгоревшегося вокруг ее лучшей подруги скандала – россиянки Ангелины Дорошенковой. Она попала в заголовки медиа, потому что хотела приехать во Львов.

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