Тело в ковре и крики за закрытой дверью: свидетель по делу Марии Ковальчук пролил свет на подробности роковой вечеринки-'ловушки'

В деле модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае с большим количеством серьезных травм, появились новые подробности. На связь вышла женщина по имени Ксения, которая присутствовала на роковой вечеринке с 19-летней украинкой, после которой она долгое время не выходила на связь с родными, и раскрыла, что там происходило на самом деле.

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Как отметила на своем YouTube-канале российская модель, долгое время работавшая за рубежом, Татьяна Можегова, передавая слова очевидицы, мероприятие оказалось настоящей "ловушкой". Она объяснила: перед тем, как модели поехали на виллу, где состоялась вечеринка, они подписывали контракты, по которым должны были просто "создавать атмосферу" и сопровождать состоятельных мужчин. Однако, когда девушки оказались в загородном доме, с ними начали грубо обращаться и совершать насилие.

По словам женщины-свидетельницы, у моделей не было с собой телефонов и документов, поэтому они практически не имели возможности убежать. Как отметила Ксения, на вечеринке было насилие, избиение, а за закрытыми дверями других комнат были слышны крики. Очевидица отметила, что особенно жестоко организаторы мероприятия вели себя с теми, кто оказывал сопротивление их деятельности. По ее словам, Мария Ковальчук была одной из девушек, которые не хотели подчиняться мужчинам.

В частности, по словам Ксении, находясь на вилле она видела, как охранники выносили из одной комнаты что-то большое, похожее на человеческое тело, завернутое в ковер.

Что известно о Марии Ковальчук

9 марта Мария Ковальчук перестала выходить на связь с родными. Перед исчезновением девушку видели на вечеринке в компании двух мужчин, у которых она должна была остаться на ночь, а через два дня улететь в Таиланд. Однако модель пропустила рейс и перестала контактировать с семьей.

19 марта украинку нашли на обочине дороги в Дубае с многочисленными травмами и доставили в больницу. По словам матери модели, она пережила три сложные операции. Вскоре местные правоохранительные органы сообщили свою официальную версию событий, по которой Мария Ковальчук якобы зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако родственники девушки отвергают такую информацию. Они обратились за помощью в консульство Украины в Дубае. В учреждении, что взяли дело под свой контроль.

А вот украинская полиция открыла уголовное дело по части 1 статьи 149 УК Украины, предусматривающей ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

По неофициальной информации, сейчас состояние здоровья Марии Ковальчук улучшается и она проходит курс реабилитации. Отмечается, что модель находится в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал о темных пятнах в истории Марии Ковальчук.

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