Возлюбленная Леонардо Ди Каприо внезапно лишилась своих роскошных волос и изменилась до неузнаваемости. Фото

Избранница культового актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти, поразила публику кардинальными изменениями во внешности. Она отказалась от длинных волос в пользу более смелой короткой стрижки.

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В новом образе модель появилась на обложке августовского номера журнала Vogue Italia. Благодаря коротким прядям блондинистого оттенка и коричневому макияжу внешность Виттории Черетти заиграла совсем другими красками, поэтому ее даже было сложно узнать с первого взгляда.

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо позировала для глянцевого журнала в белоснежном платье с экстремальным вырезом на спине от итальянского модного дома Gucci. Пикантности образу модели добавило то, что ее наряд был смочен водой, благодаря чему он прекрасно подчеркнул подтянутую фигуру.

Что интересно, идея сделать наряд Виттории Черетти влажным пришла прямо на съемочной площадке. Как подчеркнула модель, благодаря этой спонтанности фотографии получились уникальными, чего не удалось бы достичь при тщательном планировании.

Ранее Черетти появлялась на публике в совершенно ином образе. Она укладывала длинные волосы в легкие волны или собирала их в гладкий пучок, чтобы полностью открыть лицо и продемонстрировать "изюминки" своих образов на красных дорожках.

Напомним, что о романтических отношениях между Витторией Черетти и Леонардо Ди Каприо впервые заговорили в 2023 году. Тогда папарацци запечатлели знаменитостей во время поцелуя в одном из ночных клубов на Ибице. Позже Черетти и Ди Каприо замечали вместе на отдыхе, светских мероприятиях и даже на свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес.

Однако пара не желает обнародовать подробности своей личной жизни. Единственный комментарий о своих отношениях с актером модель дала только в 2025 году, когда пожаловалась на то, что общественность воспринимает ее исключительно через призму известного партнера.

"Как только ты вступаешь в отношения с кем-то, у кого аудитория шире, чем у тебя, ты становишься "девушкой" – или "парнем", если уж на то пошло. И это может чрезвычайно раздражать. Вдруг к тебе обращаются как к девушке "как его там", которая раньше была бывшей девушкой "как его там". Поэтому неприятно думать, что ты не можешь любить того, кого хочешь, из-за ярлыков, которые люди хотят на тебя навесить", – поделилась модель.

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