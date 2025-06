Джефф Безос и Лорен Санчес завершили трехдневную свадьбу в Венеции пижамной вечеринкой: фото гостей в креативных образах

Американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес официально стали супругами. Пара устроила роскошную свадьбу в Венеции 27 июня, а финальным аккордом празднования стала пижамная вечеринка – звездный дресс-код, бархатные диваны, вечеринка без подарков и безумные танцы до утра.

Видео дня

В общем трехдневное празднование собрало около 200 гостей, среди которых – Леонардо ДиКаприо, Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Орландо Блум, Иванка Трамп, Мик Джаггер, Том Брейди и сестры Дженнер. Финальный вечер в стиле glam-pajama party стал самым ярким событием свадебного уикенда, как отмечает People.

Самым ярким и неожиданным стал третий день празднований – пижамная вечеринка, состоявшаяся 28 июня. Гости прибывали на водных такси – некоторые в вечерних платьях, но большинство соответствовали дресс-коду: в дизайнерских пижамах, халатах, атласных рубашках и тапочках. По информации Vogue, всем была роздана специальная обувь: женщинам – черные плюшевые тапочки от Amazon, мужчинам – бархатные венецианские тапочки Vibi Venezia.

Особенно креативно к стилю подошел Леонардо ДиКаприо – он появился в бордовой пижаме и пальто. Орландо Блум был в шелковом пижамном костюме с логотипом от Dolce & Gabbana. Ким Кардашьян примерила винтажный корсетный образ с прозрачными чулками и подвязками от Дилары Финдикоглу, а Опра Уинфри – бронзовый костюм с перьями на рукавах.

Лорен Санчес в этот вечер блистала в пудровом платье без бретелек с хрустальной вышивкой и фатиновым низом в стиле "рыбий хвост" от Atelier Versace.

За атмосферу вечера отвечали диджей Кассиди, оркестр и Ашер, который исполнил свои хиты Yeah! и Lovers and Friends. Молодожены танцевали вместе до утра. "У них не было традиционных танцев, они просто веселились вместе", – сообщил источник Us Weekly. Площадь для вечеринки была украшена бархатными диванами, лаунж-зонами и свечами.

Кайли, Кендалл и Крис Дженнер прибыли на вечеринку вместе и даже устроили импровизированную фотосессию в лодке. Ким Кардашьян общалась с Томом Брейди, Хлои Кардашьян – с Биллом Гейтсом, а Джессика Альба – с Мик Джаггером. Сидни Суини танцевала с Джессикой Альбой и ее дочерью Онор, а ДиКаприо оставался в тени, наслаждаясь музыкой в компании модели Виттории Черетти.

Свадебные торжества начались еще 26 июня с неформальной встречи в монастырском дворике рядом с церковью Мадонна дель'Орто. Там гостям подали неаполитанскую пиццу, пирожные и лимонные десерты. А уже 27 июня, в пятницу, на острове Сан-Джорджо-Маджоре состоялась сама церемония. Под звуки песни Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love в исполнении Маттео Бочелли невеста шла к алтарю в сопровождении двух сыновей – Никко и Эвана.

Лорен Санчес выбрала для брака индивидуально пошитое платье от Dolce & Gabbana с высоким воротником, ручной вышивкой и длинным кружевным шлейфом. По ее словам, образ был вдохновлен свадебным платьем Софи Лорен из фильма Houseboat 1958 года. "Я прошла путь от "Хочу простое, сексуальное современное платье" до "Я хочу что-то, что будет вызывать воспоминания об этом моменте", и о том, где я сейчас. Я уже не тот человек, которым была пять лет назад", – сказала она в комментарии для Vogue.

Джефф Безос был в классическом черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой. Супруги выглядели счастливыми и влюбленными, о чем свидетельствуют их фотографии в Instagram: первое фото Лорен подписала "27.06.2025", официально объявив о браке. После церемонии молодожены попросили гостей не дарить подарки, а сделать взносы в пользу благотворительных организаций Венеции. По данным источников, около 80% товаров для свадьбы было приобретено у местных итальянских поставщиков.

Пара объявила о помолвке в мае 2023 года во время отдыха во Франции. Для Безоса это второй брак, для Лорен – третий.

Ранее OBOZ.UA писал, какой была невеста одного из самых богатых людей в мире задолго до знакомства с будущим мужем. Лорен Санчес вела совсем другую жизнь, далекую от роскоши и всемирного внимания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!