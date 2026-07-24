Неузнаваемый Джонни Депп шокировал фанатов жутким перевоплощением после 8-летнего "изгнания" из Голливуда. Фото

Американский актер Джонни Депп поразил поклонников неожиданным появлением на ежегодном фестивале поп-культуры San Diego Comic-Con. Звезда вышел в люди в жутком образе Эбенизера Скруджа, чтобы прорекламировать свой будущий фильм "Эбенизер: Рождественская песня". Эта работа особенно важна для артиста, ведь знаменует его возвращение в Голливуд после восьми лет "изгнания".

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Джонни Депп посетил мероприятие с детализированным гримом на лице, седой бородой, а в одежде почти полностью воссоздал стиль скряги Скруджа, одев длинный плащ и цилиндр, пишет People. Благодаря такому перевоплощению поклонникам удалось узнать легендарного актера далеко не с первых секунд.

В соцсетях издания Variety появился ролик, в котором видно, что знаменитость "превратился" в Эбенизера Скруджа не только внешне. Джонни Депп устроил перед посетителями San Diego Comic-Con небольшой перформанс, общаясь с людьми в духе культового персонажа.

Будущий фильм "Эбенизер: Рождественская песня" станет готическим переосмыслением известной во всем мире классической повести Чарльза Диккенса. Проект расскажет о сверхъестественном путешествии Скруджа через его прошлое, настоящее и будущее, в ходе которого он столкнется со своими собственными ошибками.

Режиссером фильма стал Тай Уэст, а в актерский состав, помимо Джонни Деппа, вошли: Андрэа Райсборо (призрак прошлого Рождества), Руперт Гринт (клерк в конторе Скруджа – Боб Кретчит), Иэн Маккеллен (партнер Скруджа – Джейкоб Марли). Премьера фильма запланирована на ноябрь этого года.

Напомним, что карьера Джонни Деппа в Голливуде была приостановлена в 2018 году из-за обвинений бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, в домашнем насилии. Во время первого заседания по громкому делу суд признал звезду виновным в избиении экс-возлюбленной, из-за чего тот лишился многих важных ролей, в частности, Грин-де-Вальда во франшизе "Фантастические твари".

Несколько лет Джонни Депп безуспешно пытался восстановить свою репутацию и доказать, что насилия в отношении Эмбер Херд с его стороны никогда не было, но все же в 2022 году судьба ему улыбнулась. Знаменитость выиграл судебный процесс о клевете против своей бывшей жены и добился компенсации в размере 15 миллионов долларов. Более того, присяжные пришли к выводу, что Херд "действовала со злым умыслом" и оклеветала экс-мужа.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Джонни Депп, который поддержал Украину, экранизирует самое известное произведение Булгакова — "Мастер и Маргарита".

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