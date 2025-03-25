Виттория Черетти призналась, что ее больше всего раздражает в отношениях с Леонардо Ди Каприо

Итальянская супермодель Виттория Черетти, одна из самых ярких представительниц современной модной индустрии, откровенно рассказала о своем романе с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Она поделилась, что больше всего ее раздражает в этих отношениях, а также объяснила, почему не спешит обсуждать свою личную жизнь на публике.

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Одна из главных проблем, с которой столкнулась модель после начала отношений с актером – это общественное восприятие ее личности исключительно через призму известного партнера. Свое возмущение супермодель выразила в интервью Vogue.

"Как только ты находишься в отношениях с кем-то, кто имеет более широкую аудиторию, чем ты, ты становишься "девушкой" – или "парнем", если уж на то пошло. И это может чрезвычайно раздражать. Вдруг к вам обращаются как к девушке "как его там", которая раньше была бывшей девушкой "как его там". Так что неприятно думать, что ты не можешь любить того, кого хочешь, из-за ярлыков, которые люди хотят на тебя наклеить", – призналась девушка.

Она призналась, что ей неприятно, когда ее имя ассоциируют только со статусом "девушки Ди Каприо", ведь она давно зарекомендовала себя в модной индустрии и имеет успешную карьеру. На вопрос о том, где именно они встретились, модель ответила коротко: "В Милане". Однако она избежала дальнейших подробностей, отметив, что не хочет углубляться в личное.

Также Черетти объяснила, почему избегает разговоров о своих отношениях на публике. "Если я чему-то научилась, то это то, что нет ничего ценнее того, чего о тебе не знают другие. Сохранить часть своей жизни только для себя и своих близких – это роскошь, которой нет у многих представителей нашей профессии. Поэтому я храню свой секретный сад", – сказала супермодель.

Можно подумать, что быть девушкой одного из самых известных и привлекательных актеров Голливуда – это настоящее везение. Однако сама Виттория Черетти смотрит на это по-другому. Она отметила, что в отношениях наиболее важны чувства, а не публичный статус.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти. 49-летний Ди Каприо встретился с 33-летней Теяной на Манхэттене на вечеринке, которую она устраивала в честь вхождения в Зал славы рок-н-ролла.

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