"Вот-вот умрет от скуки": выражение лица Мелони на встрече с Трампом "порвало" сеть. Фото, видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
2,0 т.
Глава правительства Италии Джорджа Мелони стала настоящей звездой сети после участия в переговорах, что состоялись в Вашингтоне с участием главы США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров Европейского Союза. Юзеры не обошли вниманием поведение политика, а точнее ее забавное выражение лица во время встречи.

Они заметили, что государственный деятель заскучала на саммите, ведь время от времени "бегала" глазами по комнате, или же сжимала губы, слушая речи других политиков. Соответствующие кадры довольно быстро завирусились на просторах соцсетей, а юзеры дополняли ей шутливыми подписями.

Некоторые пользователи сети предполагали, что Джорджа Мелони просто устала от болтовни европейских лидеров, а кто-то убежден, что она даже испытывала отвращение:

"Даже Мелони надоела ваша болтовня".

"Мелони выглядит так, будто вот-вот умрет от скуки".

"Мелони не может скрыть отвращение, которое испытывает, находясь рядом с немецким канцлером во время его разговора с Трампом".

"Люблю Мелони! Могла бы она иметь еще более скучающий вид".

"Без сомнения, это историческое фото. Задержка взглядов, защитный язык тела (у Мелони это просто поэзия)... США оставили нас в затруднительном положении".

Напомним, что 18 августа в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Основными темами переговоров стали гарантии безопасности для Украины, а также обмен пленных в формате "всех на всех". Кроме того, украинский гарант продемонстрировал американскому политику карту поля боя и подробно объяснил позиции наших войск.

Позже к Зеленскому и Трампу присоединились европейские лидеры. Они обсуждали пути завершения российско-украинской войны, а также предложили модели защиты и новые форматы будущих встреч. Все детали читайте в нашем материале.

