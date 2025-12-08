'Не читал': Трамп заявил, что Россию устраивает его мирный план, и упрекнул Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его "мирный план" якобы устраивает российского диктатора Владимира Путина. В то же время он заявил о "разочаровании" украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что он, мол, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

Видео дня

Об этом Трамп сказал во время общения с представителями СМИ в Вашингтоне 8 декабря. По словам главы Белого дома, "люди" Зеленского "в восторге" от пунктов "мирного плана" США.

Что сказал Трамп

Свое "разочарование" Зеленским президент США объяснил тем, что его украинский коллега якобы до сих пор не прочитал американские "мирные предложения", которые в течение последней недели в Штатах обсуждали представители администрации Трампа и члены украинской делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

"Мы говорили с президентом Путиным и украинским руководством, в том числе с президентом Зеленским. Я должен сказать, я немного разочарован, что Зеленский до сих пор не прочитал предложение. По состоянию на несколько часов назад", – сказал он.

Откуда у него такая информация, Трамп не уточнил.

Зато он принялся расхваливать предложения США по мирному урегулированию, заявив, что "люди" Зеленского от него "в восторге". Кого именно Трамп включил в круг "людей" украинского президента – его окружение или весь украинский народ – он не растолковал.

По словам Трампа, Россию "мирный план" США якобы вполне устраивает.

"Думаю, Россия предпочла бы получить всю страну, если подумать. Но, думаю, Россию план устраивает. Не уверен, что он устраивает Зеленского. Его люди в восторге, но он его не читал", – сказал президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил: сейчас Россия и Украина оказались "ближе к миру, чем когда-либо прежде".

А вот украинские военные оптимизма американца не разделяют: опрошенные The Guardian защитники Украины считают мирный план Трампа "л*йном".

Не в восторге от "миротворческих предложений" действующей американской администрации и партнеры Украины в Европе: по данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!