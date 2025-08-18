'Модель защиты наподобие статьи 5 НАТО': какие важные заявления сделали лидеры ЕС на встрече с Трампом и Зеленским

В понедельник, 18 августа, лидеры европейских стран прибыли в столицу США Вашингтон. Они приняли участие в переговорах с президентами Украины и Штатов Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Политики говорили о путях завершения российско-украинской войны.

Были предложены модели защиты и новые форматы будущих встреч. OBOZ.UA собрал главные заявления европейских лидеров, которые прозвучали в Белом доме.

Джорджа Мелони

Премьер Италии подчеркнула, что предпосылкой любого мира являются гарантии безопасности. Она вспомнила о модели защиты наподобие статьи 5 НАТО и поблагодарила Дональда Трампа за изменения в позиции страны-агрессора России относительно диалога.

"Мы будем говорить о многих важных темах. Первой из них являются гарантии безопасности – как удостовериться, что это больше не повторится, ведь это является предпосылкой любого мира... Я рада, что мы начнем с предложения, основанного на модели статьи 5 НАТО, что изначально было итальянской инициативой. Мы всегда готовы вносить свои предложения ради мира и диалога – это то, что мы должны строить вместе, чтобы гарантировать мир и защищать безопасность наших наций", – подчеркнула Мелони.

Похожее мнение высказал и премьер Британии Кир Стармер, отметив, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Фридрих Мерц

Канцлер Германии заявил, что все хотят видеть прекращение огня, подчеркнув: следующая встреча невозможна без достижения перемирия.

Глава немецкого правительства призвал работать над этим и оказывать давление на Россию, ведь "доверие к нашим сегодняшним усилиям зависит по крайней мере от прекращения огня в начале серьезных переговоров на следующем этапе".

"Поэтому я хочу подчеркнуть этот аспект и хотел бы видеть прекращение огня со следующей встречи, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни происходила", – подчеркнул Мерц.

Эммануэль Макрон

Президент Франции поддержал идею перемирия и призвал обсудить завершение войны в четырехстороннем формате с участием Украины, России, США и Европы.

Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии безопасности, которые будут включать сильную украинскую армию и европейские обязательства.

Марк Рютте

Генсек НАТО поблагодарил президента США за готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Он высоко оценил работу Трампа для "выхода из тупика" с Путиным, начав диалог с диктатором.

"Это ужасная война, поэтому я полон эмоций. И давайте сделаем все возможное прямо с сегодняшнего дня и сделаем все, чтобы положить этому конец как можно скорее", – подчеркнул Рютте.

Мы следим за событиями в Белом доме в режиме онлайн. Все детали переговоров вы найдете в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп не исключил, что гарантии безопасности для Украины будут включать присутствие американских военных на ее территории. Однако он пообещал сказать об этом позже.

Также Трамп заявил, что после встреч с Зеленским и европейскими лидерами проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

