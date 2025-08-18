В Вашингтоне состоялась встреча Зеленского с Трампом: главные заявления лидеров

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она прошла после переговоров Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Обсуждения были сосредоточены на путях завершения войны в Украине. OBOZ.UA ведет онлайн трансляцию важного события.

Основные темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными темами сегодняшней встречи с президентом США Дональдом Трампом стали гарантии безопасности для Украины и возвращение пленных и детей. Об этом он рассказал во время коротких заявлений перед расширенной встречей европейских лидеров с Трампом.

"Мы обсудили чувствительные вопросы, первый из которых – гарантии безопасности. Все лидеры присутствующие здесь понимают, что безопасность Украины зависит от Соединенных Штатов и от вас, от тех лидеров, которые с нами в сердце", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул важность сигнала США о готовности предоставить Украине гарантии безопасности.

Возвращение пленных и детей

Зеленский отметил, что стороны обсуждали обмен пленных в формате "всех на всех". По его словам, речь идет не только о военных, но и о гражданских, в частности журналистов.

Особенно президент поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в возвращении украинских детей. Зеленский подчеркнул, что ее роль может стать исторической для восстановления родственной связи детей с их родителями.

Трехсторонняя встреча с Путиным

Президент подчеркнул, что все чувствительные вопросы, включая территориальные, будут обсуждаться на трехсторонней встрече Украины, США и России.

"Президент Трамп попытается организовать такую встречу", – отметил Зеленский.

Во время встречи обсуждалась также ситуация на фронте. Зеленский показал Трампу карту поля боя и подробно объяснил позиции украинских войск. Лидеры даже шутили о том, что карта поедет с украинским президентом домой.

Заявления Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин принял гарантии безопасности для Украины.

"Я считаю, что президент Путин сделал очень важный шаг, согласившись на то, чтобы Россия приняла гарантии безопасности для Украины", – сказал Трамп.

Он добавил, что европейские страны возьмут на себя большую часть ответственности, а США помогут сделать этот процесс максимально безопасным.

Обсуждение обмена территориями

Трамп также отметил, что необходимо обсудить возможные обмены территориями, учитывая нынешние линии фронта и военные действия. Он добавил, что эти вопросы будут ключевыми для будущих переговоров.

В то же время Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не передаст территории России. Американский лидер подтвердил намерения провести трехстороннюю встречу с участием себя, Зеленского и Путина.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры должны обсудить условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также примут участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Трамп перед встречей анонсировал "большой день" в Белом доме, заявив, что Зеленский "может быстро закончить войну". Зато глава украинского государства подчеркнул, что мир должен быть длительным, и выразил надежду, что партнеры смогут гарантировать безопасность украинцам.

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению убийств, завершению войны он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

