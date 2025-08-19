На переговорах Зеленского с Трампом заметили украинского режиссера, который получил 'Оскар': что он снимал

Украинский режиссер Мстислав Чернов присутствовал на встрече лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, что состоялась 18 августа в Вашингтоне. Корреспондента, чей фильм "20 дней в Мариуполе" принес нашей стране первый "Оскар", заметили на саммите с камерой в руках.

Сообщается, что сейчас он работает над созданием новой документальной ленты. На личной странице в Instagram фотожурналист обнародовал снимок, где попозировал на фоне Белого дома.

Кроме того, Мстислав Чернов получил эксклюзивный доступ к проведению съемок в Овальном кабинете. Вероятно, кадры со встречи появятся в кинокартине режиссера, которая будет посвящена мирным переговорам для завершения войны в Украине. Пока никакие детали не сообщаются.

Напомним, что основными темами встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа стали гарантии безопасности для Украины и возвращение пленных и детей. В частности, лидеры стран обсудили ситуацию на фронте. Зеленский продемонстрировал Трампу карту поля боя и подробно объяснил позиции украинских защитников.

В столицу США Вашингтон прибыли и европейские лидеры, которые приняли участие в переговорах украинского и американского президентов. Они обсуждали пути завершения войны РФ против Украины, а также были предложены модели защиты и новые форматы будущих встреч.

