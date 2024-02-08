Уже официально. alyona alyona & Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024

Победительницы Нацотбора alyona alyona & Jerry Heil и "Суспільне Мовлення" подписали договор на участие в 68-м песенном конкурсе Евровидение-2024. Это последний этап, после которого можно с уверенностью констатировать, что представительницами Украины в шведском городе Мальме будет дуэт известных артисток с песней Teresa & Maria.

Об этом сообщили на сайте "Суспільного". Первое выступление в рамках конкурса состоится 7 мая во время полуфинала.

Шоу сперва будут судить поклонники Евровидения из Швеции, Великобритании, Германии и других стран мира, но без права голоса останутся французы, испанцы и итальянцы.

Певица Яна Шемаева (Jerry Heil) третий раз принимала участие в Нацотборе на Евровидение, но в этот раз в дуэте с рэпером alyona alyona. Из-за их выступления едва не повздорили судьи, которые поделились друг с другом противоречивыми впечатлениями.

Напомним, что из-за технических проблем с приложением Дія Нацотбор перенесли на день, поэтому зрители имели право голосовать почти сутки. После подсчета выяснилось, что разница между результатом победительниц и "серебряного" призера YAKTAK была в 6,7 раза.

Кстати, путь к победе дался артисткам нелегко. Перед финалом конкурса некоторые скандалы чуть не помешали им завоевать первенство.

Песня звезд Teresa & Maria стала хитом, но вместе с тем вызвала волну обсуждения из-за фигуры Матери Терезы. О чем идет речь в конкурсной композиции – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Национальный отбор в этом году точно запомнился зрителям надолго. Яркие финалисты со своими мощными фан-базами, проблемы с Дією из-за рекордного количества респондентов, шутки ведущих и жюри, а также невероятные выступления приглашенных гостей позволили заинтересовать зрителей.

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