Jerry Heil в третий раз сразится за право представить Украину на Евровидении: какие песни принесли ей неудачу и как звучит Teresa & Maria вживую

Певица Яна Шемаева (Jerry Heil), получившая признание песней "Охрана_отмена", а ныне занимает первое место в чартах из Teresa & Maria, не впервые примет участие в Нацотборе на Евровидение. Ее выступления на музыкальном конкурсе начались еще с 2020 года. Хоть они были, можно сказать, не совсем удачными и принесли кучу разочарований певице, сейчас у Jerry Heil много ценителей.

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Творчество Jerry Heil можно отделить на два ярких периода: когда певица создавала легкие на запоминания и непринужденные треки, и песни с важными подтекстами и символизмами. Ее второй период начался с началом полномасштабного вторжения, за время которого Шемаева уже во второй раз примет участие в Нацотборе на Евровидение. В этом году уже в дуэте с репером alyona alyona. OBOZ.UA собрал все песни, с которыми на песенном конкурсе выступала Jerry Heil, и расскажет о причинах, по которым они не принесли победу певице.

"#Vegan". Евровидение-2020

Получив популярность благодаря песне "Охрана_отмена", 23-летняя Jerry Heil впервые приняла участие в Нацотборе Евровидения-2020 с треком #Vegan. Ей удалось пройти в финал, но там она заняла последнее шестое место. Она получила немало критики из-за кардинальной смены своего номера в финале и получила лишь 2 балла от жюри и зрителей. По мнению зрителей, что песня, что выступление были слабоваты.

"When God Shut the Door". Евровидение-2023

Jerry Heil спела тогда о духе украинского народа во время войны, о том, что "если Бог закрывает одну дверь, всегда откроется новая". Песня получила много поддержки среди зрителей, благодаря которым она получила 9 из 10 баллов по зрительским голосам, но судьи не так высоко оценили номер, поэтому дали певице всего 8 баллов. В сумме она получила 17 баллов и заняла третье место.

Тогда певица заявила, что не планирует больше участвовать в Нацотборе на Евровидение, но в 2024 году мы снова увидим ее на сцене 3 февраля в дуэте с alyona alyona.

"Teresa & Maria". Евровидение-2024

В этом году певицам прогнозируют победу в Нацотборе. Песня занимает главные места в чартах, на нее создают каверы, иностранцы шокируются пением. Но как ее обожают, так и не любят. В основном хейтят избранных персон, о которых поют артистки: Деву Марию и Мать Терезу. Певицы в выпуске "Завтрака с 1+1" объяснили, что на самом деле Мать Тереза не плохая, а в песне ее используют только как символизм.

"Мы сомневались в этой фигуре. Когда мы писали песню, мы понимали это. Это же не песня о Деве Марии или Матери Терезе. Они использованы как символы благотворительности, любви, это песня об объединении, о том, как важно делать хорошие дела для того, чтобы мир объединялся", – объяснила идею песни Jerry Heil.

Впоследствии Jerry Heil и alyona alyona спели свой новый хит вживую. Чистый голос понравился комментаторам, но некоторые заметили слишком большое количество бэк-вокала, из-за которого могут появиться сомнения в чистоте звука.

Ранее OBOZ.UA писал, что букмекеры прогнозируют победу песни "Teresa & Maria" в Нацотборе. Результаты совпадают с выбором зрителей.

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