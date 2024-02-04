Разница почти в семь раз! Стало известно, как проголосовали зрители на Нацотборе Евровидения-2024

Зрители Нацотбора Евровидения-2024 отдали свои голоса за фаворита в приложении "Дія". Максимальное количество баллов набрали певицы alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. За них проголосовало 723 297 украинцев.

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Наименьшее количество баллов досталось группе NAZVA с песней "Slavic English", получив 14 852 голоса, что почти в 7 раз меньше, чем у победителей. Об этом зрители узнали во время прямого эфира на YouTube.

Баллы зрителей распределили следующим образом:

1 балл – NAZVA (14 852 голоса от зрителей);

2 балла – INGRET (15 238 голосов от зрителей);

3 балла – DREVO (16 235 голосов от зрителей);

4 балла – ANKA (19 183 голоса от зрителей);

5 баллов – NAHABA (23593 голоса от зрителей);

6 баллов – SKYLERR (38 177 голосов от зрителей);

7 баллов – YAGODY (62 269 голосов от зрителей);

8 баллов – Ziferblat (64 276 голосов от зрителей);

9 баллов – MELOVIN (82 838 голосов от зрителей);

10 баллов – YAKTAK (107 227 голосов от зрителей);

11 баллов – Jerry Heil и alyona alyona (723297 голосов от зрителей).

Голосовать за любимого исполнителя зрители могли в приложении "Дія". Из-за того, что с открытием линий голосования сервис не вынес слишком большой нагрузки, выбирать фаворита можно было в течение всего дня 4 февраля до 19:05.

Стоит отметить, что букмекеры пророчили победу alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Певицы имели в 6,4 раза больше ставки, занимая 1-е место, чем MELOVIN из "Dreamer", претендовавшего на 2 место. Впрочем, группа ZIFERBLAT неожиданно в финальной таблице Нацотбора благодаря 11 баллам от жюри и 8 баллам от зрителей получили серебро.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за выступления победительниц Нацотбора alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" жюри едва не поссорилось. Религиозная тема песни является проблемой для судей, по которой может произойти спор на Евровидение-2024 в Мальме, Швеции.

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