Кто такие Jerry Heil и alyona alyona и какие скандалы чуть не помешали им победить в Нацотборе на Евровидение-2024

Певицы Jerry Heil и alyona alyona стали победительницами Национального отбора на Евровидение-2024, а значит, именно они поедут в мае в Мальме, Швеция, представлять нашу страну на международной музыкальной арене. Стоит отметить, что обе исполнительницы – самостоятельные, но специально для Нацотбора образовали дуэт.

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Артистки покорили еврофанов треком Teresa & Maria, который уже успел стать настоящим хитом, а вместе с тем наделать немало шума в скандальном контексте. OBOZ.UA решил вспомнить это, а также рассказать, что известно о Jerry Heil и alyona alyona.

Сразу заметим, что исполнительницы получили наибольшее количество голосов от зрителей – более 723 тысяч. Отрыв со вторым местом почти в семь раз. А вот профессиональное жюри поставило девушкам 10 баллов из 11.

Кто такая Jerry Heil

Jerry Heil, она же Яна Шемаева, имеет в своем арсенале немало известных хитов. Свой путь она начинала как исполнительница каверов. В частности, пела песни группы "Океан Эльзы", а затем Святослав Вакарчук делился ее видео у себя на странице. Также Яна принимала участие в "Х-Факторе", где одним из членов жюри, кстати, был Дмитрий Шуров, ныне продюсер Нацотбора.

Для Jerry Heil этот национальный отбор не первый. Она уже пыталась победить в 2020 и 2022 годах. Впрочем, как мы знаем, желаемого результата она не достигала. Все изменилось в этом году, когда вокалистка объединила свои силы с alyona alyona.

Что известно об alyona alyona

Для хип-хоп-исполнительницы этот Нацотбор первый. В Украине у нее сотни тысяч фанатов. Настоящее имя рэперки – Алена Савраненко. Когда-то она была обычной воспитательницей в детском саду в родном поселке, а сегодня лауреатка и номинантка многочисленных украинских национальных музыкальных премий, сравнимая The New York Times с Azealia Banks – культовой американской рэперкой.

Вместе Jerry Heil и alyona alyona работают не впервые. В 2022 году они выпустили общий альбом Dai Boh, в котором звучали песни в сотрудничестве с европейскими артистами. Всего за год они зарелизили восемь совместных треков, отыграли общий тур в США и покорили хит-парады на стриминговых платформах: суммарное количество прослушиваний совместных композиций двух артисток составляет более 50 миллионов.

Скандал с песней Teresa & Maria

Скандал вокруг конкурсного трека дуэта возник из-за неоднозначной личности святой Матери Терезы, которая является одним из ведущих образов песни. Стерва, садистка, лицемерка – такими словами описали ее в комментариях под треком. Есть немало теорий и свидетельств, что "святость" матери Терезы – это миф. Многие люди, основываясь на исследованиях историков, считают ее лицемерным лицом, которое наживалось на больных. Впрочем, композиция сейчас держится на лидирующих позициях в чартах украинского YouTube, а также ее чаще всего слушают европейцы, оставляя одобрительные реакции.

Между тем сами певицы объясняли, что их песня о несгибаемых и сильных украинских женщинах.

"В лице объединенных женщин мы говорим о важности единения между кем-либо ради важных действий и побед. И несмотря на то, что мы как украинки писали эту песню об Украине, каждый человек в мире может узнать в тексте себя. Мы говорим о любых объединениях, ведь именно это рождает синергию и приносит гораздо больше результатов", – комментировали Jerry Heil и alyona alyona.

После выступления в финале Нацотбора многие зрители отметили, что концепцию номера, если он победит, следует менять. То же самое озвучили и профессиональные судьи. В частности, Андрей Данилко сказал: "У меня есть вопрос по номеру, по образам и не хватает взаимодействия. Хочется, чтобы вы не были отдельно. Понимаете? Вы светлые. Песня, мне кажется, для этого времени".

Кроме того, некоторым фанам показалось, что бэк-вокалистов было слышно больше, чем Jerry Heil. Даже возникло мнение, что у певицы были проблемы с микрофоном.

Да и вообще, выступление дуэта в финале чуть не рассорило судей. Так, Джамале показалось, что религиозная тема песни очень опасна и может вызвать разногласия в обществе, а Сергей Танчинец в это время заявил, что не видит в тексте именно религиозной тематики, ведь она для него больше о вере всеобщей.

Скандал с alyona alyona и "хабалкой"

Просто накануне финала Нацотбора вокруг alyona alyona разгорелся еще один скандал. Спровоцировали его сексистские комментарии ведущих популярного украинского YouTube-канала "Исландия ТВ" Владимир Петров и Сергей Иванов. В одном из своих видео они назвали рэперку "тупой хабалкой". До этого они позволили себе назвать "страшной женщиной" другого украинского блогера и интервьюера Алину Доротюк.

Тогда alyona alyona решила объявить такой себе бойкот против ведущих, заверив, что больше не собирается молчать. Впрочем, частично этот бойкот обернулся против самой исполнительницы, ведь в сети вспомнили ее старое интервью Маше Ефросининой, где она сделала несколько неоднозначных заявлений по поводу размещения информации о сборах у себя на странице. Следует сразу заметить, что несмотря на собственные слова, alyona alyona регулярно публикует сборы у себя в профиле и освещает тему войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что лучшим номером Нацотбора признали попурри песен Владимира Ивасюка в исполнении всех финалистов и продюсера шоу Дмитрия Шурова. О трогательном перформансе читайте по ссылке.

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