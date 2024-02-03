Из-за выступления Jerry Heil и alyona alyona чуть не поссорились судьи: что им не понравилось

Потенциальные победительницы Нацотбора Jerry Heil и alyona alyona, которые имеют больше шансов на выигрыш, если верить букмекерам, спели "Teresa & Maria" и чуть не рассорили жюри. Судьям понравилась песня звезд, а особенно – рэп Альони, однако к образам, номеру и посылу у них возникли вопросы.

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Звезды вышли на сцену в черных концертных костюмах, окруженные фонарями, но держались в основном отдельно. Об этом Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец сказали во время трансляции на YouTube.

Номер начался с визитки певиц, которая была заметно длиннее, чем у других конкурсантов до этого.

Звезды показали мощный вокал и четкий речитатив, за что Андрей Данилко похвалил их и назвал alyona alyona "обаятельной". Однако у него возникли некоторые претензии, в частности, к выступлению и подаче.

"У меня есть вопросы по номеру, по образам и не хватает взаимодействия. Хочется, чтобы вы не были отдельно. Понимаете? Вы светлые. Песня, мне кажется, для этого времени. Удачи", – сказал певец.

Джамала похвалила продакшн и мелодию, тема религии кажется ей спорной.

"Вы сделали песню очень качественной... Единственное, что здесь, по усмотрению людей, потому что для меня тема религии всегда очень осторожна. Хочется, чтобы на конкурсе Евровидении была песня, которая объединяет всех. Здесь вопрос к голосованию", – дополнила Джамала.

Сергей Танчинец назвал трек исполнительниц "хитом" и признался, что почувствовал мурашки, но согласился, что рассудить о религиозных смыслах зрители. Сам он никакого христианского подтекста не услышал.

"Смотрите, Мама Тереза и Дева Мария – это как молитва. Яркие религиозные символы. Нельзя сказать, что эта песня не о религии", – вмешалась Джамала еще раз, на что артистки добавили, что они очень верующие люди.

В конце Андрей Данилко пошутил, что все сейчас поскандалят, и судьи оставили этот вопрос на усмотрение зрителей.

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