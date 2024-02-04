Шутки Данилко-Минни Маус, 'плагиат' Тины Кароль и подколы Melovin: чем нам запомнится Нацотбор на Евровидение-2024. Фото и видео

Нынешний Национальный отбор на Евровидение-2024 точно надолго запомнится как зрителям, так и участникам, ведущим, судьям, организаторам и, конечно, сотрудникам "Дії". Но запомнится он не только сбоем в работе приложения, тысячами мемов на эту тему и так и не сложившимся финалом, а точнее перенесенным на следующий день. Этот Нацотбор, кроме прочего, подарил нам действительно десятки ярких моментов, начиная от Андрея Данилко в ушках Минни Маус, заканчивая Тиной Кароль без макияжа, которую уже успели обвинить в плагиате Леди Гаги.

Видео дня

Обо всех этих моментах предлагаем вспомнить в материале OBOZ.UA. Собрали для вас список всех шуток, факапов и даже потенциальных скандалов, произошедших в эфире. Что интересно, выступления всех участников вместе с комментариями жюри и всеми перебивками записали раньше времени в целях безопасности, однако ничего вырезать или перезаписывать не стали, чтобы сохранить атмосферу прямой трансляции.

Образ Андрея Данилко

Неудивительно, что при выборе членов жюри в приложении "Дія" накануне финала Нацотбора, за Андрея Михайловича проголосовало больше всего украинцев. Очевидно, все предугадывали, что этот человек сможет создать правильное настроение. Не нужно было артисту начинать комментировать выступления участников, как он уже оправдал ожидания фанатов. Образ Андрея Данилко – один из тех моментов, которым нам запомнится Нацотбор 2024 года.

Первыми в глаза сразу бросились ушки Минни Маус, которыми музыкант украсил свою традиционную черную кепку. Маску любимец миллионов не снимает со времен коронавируса, поэтому она также являлась частью его образа. На левой щеке Данилко был белый пластырь. Как рассказал артист уже во время прямого эфира, ему на лице была сделана процедура, которую нельзя было замазать косметикой. "Драка была у меня", – пошутил он. Отдельное внимание все фаны обратили и на спортивный лонгслив Adidas певца-пародиста. Сначала лого известного бренда пытались скрыть, заблюрив его на монтаже, но впоследствии решили заклеить скотчем в виде черного сердечка.

Комментарии Андрея Данилко

О комментариях человека, подарившего миру Верку Сердючку, можно говорить бесконечно долго. Искренние реакции, шутки и даже подколы Данилко – это отдельный вид искусства. Как пишут в сети, Андрей Михайлович "ляпает то, что у всех на языке, но воспитание не позволяет сказать вслух". Так произошло и во время его оценки выступления группы NAHABA. Как известно, еще раньше к дуэту были вопросы, касающиеся сходства их конкурсного трека с песней российского коллектива "ТаТу". Что сделал Данилко? Спросил у конкурсантов прямо. "Вы мне скажите, вы когда писали, вам не похоже это было на Тату?" – в своей непосредственной манере поинтересовался артист. Когда участники ответили, что не вдохновлялись российской группой и не считают, что их песня имеет с ними сходство, Данилко перебил их и смешно выдал: "Та вы не оправдывайтесь…"

И таких комментариев от Андрея Данилко, который в начале шоу признался, что у него дебют как полностью украиноязычного судьи, было немало. "Вкусный" смешной суржик в отдельных моментах лишь прибавлял его словам шарма.

Тина Кароль сплагиатила Леди Гагу?

Выступление Тины Кароль с ее новым лирическим треком "Троянди" поразило украинских и европейских зрителей. Певица вышла на сцену без привычного яркого макияжа и сценического наряда. На ней были обычные джинсы и черная кофта. Вместо стандартной пышной шевелюры – собранные назад волосы с обручем в стиле нулевых. Никакой красной помады или эффектного платья с необычными вырезами.

Многим зрителям такая простота и искренность пришлись по душе. Впрочем, в сети вспомнили выступление американской певицы Леди Гаги на церемонии "Оскар" в 2023 году. Образ и даже композиция выступления двух артисток оказались очень похожими. Итак, некоторые комментаторы начали думать, не украла ли Кароль идею у своей иностранной коллеги?

Сурдопереводчицу – на Евровидение!

В этом году Нацотбор был инклюзивным, так что люди с нарушениями слуха также могли насладиться его просмотром. Для этого на протяжении шоу работали две сурдопереводчицы. Одна из них – Екатерина Заботкина – занималась переводом на жестовый язык всех песен, которые звучали в эфире. Это был фурор! Экспрессия и харизма Екатерины покорили украинцев, поэтому в сети начали распространяться мемы с предложением отправить именно ее в Мальме на Евровидение-2024.

Третья беременность Джамалы

Накануне трансляции Нацотбора Джамала в своих соцсетях сообщила радостное известие – она в третий раз ждет пополнения. Поскольку концерт показывали в записи, тему беременности певицы и по совместительству судьи никак не поднимали. Впрочем, уже в прямом эфире Джамалу поспешили поздравить и усыпать комплиментами ее заметно округлившийся животик. Тем временем сама артистка мило и смешно прокомментировала: "Кто-то должен в этой стране отвечать за хорошие новости".

Неудобно получилось: напряженный момент между Юлией Саниной и SKYLERR

У певицы Юлии Саниной есть мощный опыт ведущей Евровидения, ведь она проводила международный конкурс в Великобритании в прошлом году полностью на английском языке. С Нацотбором она тоже справилась с блеском. Впрочем, был один момент уже в прямом эфире в укрытии, когда артистка несколько неправильно сформулировала вопрос, обращаясь к конкурсантке SKYLERR. Так, она сказала: "Вчера вам члены жюри поставили не самые высокие баллы..." Следует уточнить, что оценки судей на тот момент озвучены еще не были. SKYLERR отреагировала заметно расстроенно, мол, оценки она еще не знает. Санина исправилась и заметила, что "не самыми высокими" были комментарии жюри. Впрочем, когда участница Нацотбора отвечала, ее перебили на рекламную паузу. После возвращения в эфир SKYLERR лишь впоследствии дали договорить, однако было заметно, что певица несколько расстроена, поэтому она сказала: "Jerry Heil и alyona alyona, вам хорошие комментарии сказали? Вот о них и поговорим".

Подколы Melovin

Впервые ведущим Нацотбора и ведущим в целом был стендап-комик Василий Байдак. Для многих украинцев он стал открытием. Юмористу удавалось удачно подмечать какие-то малозаметные другим моменты и смешно их комментировать. К примеру, уже во время ожидания результатов голосования (чего так и не произошло) Байдак обсуждал с конкурсантами, смогли ли они поспать перед таким ответственным днем. Кто-то говорил, что не смог сомкнуть глаз, кто-то признался, что спал как убитый. Между тем Melovin выглядел заметно усталым. Байдак это заметил и пошутил, что артист может заснуть прямо в павильоне.

Маша Ефросинина "налажала"

В 2005 году Маша Ефросинина была ведущей Евровидения, которое проводилось в Украине. В этом году она посетила Нацотбор как гостья. Юлия Санина решила с ней пообщаться и спросила: "Чувствуете ли какие-то флешбеки?" Ефросинина же, не долго думая, ответила: "Так тогда не было Нацотбора". Но именно в 2005-м в Украине впервые провели открытый отбор, по результатам которого на конкурс и отправили группу "Гринджолы", выбрав ее среди других 18 участников.

Конечно, кроме вышеперечисленных моментов было немало других, которые сделали этот национальный отбор уникальным и совсем непохожим на предыдущие. В частности, и масштабный сбой "Дії", из-за невероятного количества желающих отдать свой голос за фаворита – 15 тысяч посетителей сервиса в секунду. "Дія" не выдержала, поэтому голосование и объявление победителей впервые в истории перенесли. В сети это послужило поводом для рождения сотни забавных мемов.

А вот лучшим номером Нацотбора признали попурри песен Владимира Ивасюка в исполнении всех финалистов и продюсера шоу Дмитрия Шурова. О трогательном перформансе читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, где и когда смотреть прямой эфир Национального отбора на Евровидение-2024 с оглашением результатов зрительского голосования, которое продлится до 19:05 четвертого февраля. Читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!