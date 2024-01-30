Евровидение-2024: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

В Мальме, Швеция, состоялась жеребьевка участников полуфиналов, которую провели ведущие Пернилла Мэнссон Кольт и Фарах Абади. Украина выступит в первом эфире, который пройдет 7 мая.

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На нем решат, пройдет ли украинский конкурсант в финал конкурса, который будут транслировать 11 мая. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции.

По правилам конкурса в финал автоматически выходят страны "большой пятерки": Германия, Великобритания, Франция, Испания и Италия, а также победившая в прошлом шоу страна. В 2024 году это будет Швеция.

Кроме того, что определились страны-участники обоих полуфиналов, было поделено, когда зрители из шести вышеупомянутых государств смогут голосовать.

Первый полуфинал, где выступит украинский участник или участница, будут судить поклонники Евровидения из Швеции, Великобритании и Германии. В конкурсе, который пройдет 9 мая, голосовать смогут французы, испанцы и итальянцы.

Напомним, что своего представителя украинцы смогут выбрать уже 3 февраля этого года. Где и когда смотреть финал Нацотбора – читайте здесь.

Певица Яна Шемаева (Jerry Heil), получившая признание песней "#Охрана_отмена", а ныне занимающая первое место в чартах с Teresa & Maria, в третий раз будет участвовать в Нацотборе на Евровидение, но в этот раз в дуэте с Alyona Alyona.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что букмекеры назвали участника Нацотбора, который может уехать на Евровидение-2024 от Украины.

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