Кто такая Klavdia Petrivna? Сеть разразилась мемами: украинцы не поверили в Машу Кондратенко

Новость о том, что таинственной хитмейкеркой Klavdia Petrivna может быть звезда сериала "Школа" и автор трека "Ванька-встанька" – Маша Кондратенко – взбудоражила сеть и дала толчок волне мемов. В основном слушатели не поверили в этот пиар-ход, и у них уже есть имя самой загадочной звезды в украинском шоу-бизнесе.

Блогер Богдан Беспалов в очередной раз заверил украинцев, что Клавдия Петровна – это 18-летняя Соломия Опрышко, и OBOZ.UA уже писал, почему это, вероятнее всего, именно так. Также в сети появилось новое видео с лицом и голосом артистки, покорившей чарты.

В соцсети X, ранее называвшейся Twitter, обнародовали фрагмент переписки с рэпером OSTY, который имеет общий трек "Сніг" с Клавдией Петровной. На видео видна та самая белокурая вокалистка, которую считают настоящей хитмейкершей.

Именно OSTY дал слушателям первую подсказку, опубликовав видео с певицей, где видны ее длинные белокурые локоны. Это еще один аргумент в пользу того, что Маша Кондратенко – не Klavdia Petrivna, ведь у нее короткая прическа.

В сети уже начали шутить над расследованиями относительно настоящего имени таинственной исполнительницы и сравнивать ее с другими известными личностями, которые скрываются или скрывались за псевдонимом: Ханной Монтаной, Николаевским Ваньком, Gorillaz и т.д.

"Я понял, Маша Кондратенко – это наш Gorillaz, это наш Slipknot", "2010: Верка Сердючка – это переодетый мужик? 2024: Клавдия Петровна – это Маша Кондратенко?" "Все – Маша Кондратенко, и единственный вопрос, который ты задаешь себе ночью, пока не можешь уснуть: а ты сам тоже Маша Кондратенко?" – пошутили украинцы.

Мемы заполонили соцсети, а издание "Лирум", которое и вручило артистке награду, запустило опрос-сбор, чтобы сравнить в средствах, в какую теорию слушатели верят больше.

"Клавдия Петровна – это Маша Кондратенко. Маша Кондратенко – это Макс Нагорняк. Макс Нагорняк – это Рагуливна. Рагуливна – это Петров. Петров – это российская методичка. Российская методичка – это Янукович. Янукович – это революция. Революция – это прорыв. Прорыв – это Клавдия Петровна", – шутят пользователи.

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