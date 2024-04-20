Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna впервые показалась на публике и спела с Пивоваровым: как она выглядела

Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna, которой, вероятно, является Соломия Опрышко, впервые спела вживую и появилась на публике с начала своей музыкальной карьеры. Дебютное выступление таинственной исполнительницы состоялось во время шоу Артема Пивоварова, с которым она записала фит.

Он будет доступен для прослушивания на следующей неделе. Видео сняли зрители, которым посчастливилось впервые услышать живое пение Klavdia Petrivna во Дворце Спорта.

Как пишет МУЗВАР, трек, который презентовали знаменитости, создан в рамках проекта "Твои стихи мои ноты", где Артем Пивоваров с коллегами дают новое дыхание старым стихам.

Klavdia Petrivna, безусловно, произвела фурор. Ее выступление не было анонсировано, поэтому фанаты не ожидали увидеть такую коллаборацию на сцене.

Более того, загадочная артистка так и не открыла своего лица. Она стояла в центре сцены, окутанная плотной красной вуалью, спадавшей с макушки до ног исполнительницы. Ее голова была закрыта конусообразной шляпой, и только голые руки виднелись из-под наряда.

За границей подобный перформанс в свое время не раз демонстрировала певица Sia, прятавшая лицо за волосами, а тело – за пышными платьями. Для Украины подобная таинственность в новинку.

Дебютное выступление Klavdia Petrivna совпало с ее важным анонсом – 30 августа артистка попытается собрать Дворец Спорта уже в рамках сольного концерта. Продажа билетов еще не стартовала, но событие уже заявлено и обещает, что звезда "наконец готова раскрыть все карты".

Ранее OBOZ.UA писал, что награду в категории "Дебют года" за настоящую Klavdia Petrivna пришла получать автор "Ваньки-встаньки" и других треков Маша Кондратенко. Впрочем, украинцы не поверили в этот пиар-ход.

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