'Темные лошадки' Евровидение 2025. На YouTube выбрали трех настоящих победителей первого полуфинала: Украина среди них

После завершения первого полуфинала Евровидения 2025 официальный YouTube-канал конкурса опубликовал полные видеоверсии выступлений всех участников. И уже в течение нескольких часов стало очевидно: у зрителей свои фавориты.

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Пользователи платформы массово просматривают далеко не тех, кого пророчат победителями букмекерские аналитики. На фоне общего интереса к конкурсу, три страны стремительно вырвались вперед по количеству просмотров: Польша, Эстония и Украина. OBOZ.UA собрал статистику.

Читайте все подробности, хронику, а также смотрите видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025. Стоит отметить, что OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала.

На момент написания материала статистика по просмотрам выступлений участников первого полуфинала выглядит следующим образом:

Польша: Justyna Steczkowska – GAJA: 571 тысяч просмотров;

Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato: 253 тысяч;

Украина: Ziferblat – Bird of Pray: 181 тысяч.

Для сравнения, средний показатель просмотров других участников колеблется в пределах 50–120 тысяч, а у многих – и значительно меньше.

Этот всплеск популярности выглядит еще контрастнее, если взглянуть на букмекерские таблицы. Эстония находится в рейтинге ставок на 8 месте, Украина – на 13, а Польша – аж на 20. У всех этих трех стран-участниц шансы на победу занимают не более 2%. Таким образом, тройка, которая сейчас в топе зрительских просмотров, не входит даже в прогнозируемый финальный поп-5.

Совсем другая ситуация – со Швецией. Группа KAJ, которая по ставкам считается одним из главных претендентов на победу, собрала "всего" 147 тысяч просмотров, и на данный момент существенно отстает от польской певицы. GAJA, которую Justyna Steczkowska представила с эпическим визуальным шоу, перегнала KAJ почти в четыре раза – совершенно неожиданный результат.

Напомним, что во время первого полуфинала Евровидения 2025 Ziferblat вышли на сцену под номером пять. Их музыкальный перформанс был выполнен в стиле 70-х, а артисты предстали перед публикой в ярких костюмах, которые подсвечивались софитами, как будто пульсировали в унисон с ритмом песни. Мелодия Bird of Pray сочетала электронику и фольклорные мотивы.

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