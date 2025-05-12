Самое дорогое Евровидение в истории? Цены в Базеле бьют рекорды из-за скачка швейцарского франка

Из-за резкого роста курса швейцарского франка, который достиг десятилетнего максимума, расходы фанатов Евровидения выросли на 15-25% - цены на проживание, еду и билеты существенно подскочили. Конкурс в Базеле может стать самым дорогим в истории Евровидения, заставляя многих поклонников пересматривать свои планы или искать альтернативы за пределами Швейцарии.

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Туристы, которые бронировали жилье заранее, сталкиваются с тем, что цены взлетели на 10-15% просто из-за колебаний валют.

"Это совсем не то, что мы ожидали. Теперь поездка на Евровидение может оказаться намного дороже, чем планировалось", - признаются фанаты, купившие билеты еще в прошлом году. Некоторые, как Андреас Тюрк из Германии, несмотря ни на что, планируют присутствовать на шоу. "Я уже был на 14 финалах подряд. Всегда решает мой ген фаната", - отметил Андреас. Он потратит около 2000 евро на билеты, проживание и питание почти на 25% больше, чем в 2024-м.

Другие, как Ян Петер Керн, смирились с новой реальностью, ведь его группа выложила 2500 евро за неделю аренды жилья в центре Базеля через Airbnb. "О жизни за пределами города-хозяина не может быть и речи. Вечеринки продолжаются до 4 утра", - говорит он.

Цены кусаются даже в фастфуде: бургер и кола в местном Burger King через Uber Eats стоит 17,30 франков (850 грн), что значительно дороже, чем в шведском Мальме, где проходило Евровидение 2024 года. Причиной скачка валюты стала волна инвестиций в стабильную Швейцарию, в том числе после новых экономических потрясений, в частности торговых войн администрации Трампа. Швейцарский нацбанк попытался смягчить ситуацию, снизив учетную ставку в марте, но это мало повлияло на курс.

Интересно, что Базель, обычно принимает VIP-события вроде Art Basel или встреч банкиров, а не массовые фестивали. Ожидается, что число фанатов превысит все население города, которое составляет всего 178 тысяч. Власти поддержали мероприятие на 37 миллионов франков и заверили, что постараются сделать его доступным. Также предусмотрены бесплатные мероприятия, чтобы не все зависело от толщины кошелька.

Джесси Смит из Tourism Economics говорит, что каждый фанат должен потратить не менее 90 долларов, чтобы город "отбил" расходы. Но фанаты уже считают другое, сколько придется потратить на такси, ужин или просто воду из супермаркета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, решение властей США и Китая снизить пошлины на импорт из этих стран до 10% положительно сказалось на глобальных фондовых рынках. В результате курсы акций крупнейших компаний, а также национальной валюты Китая и США стремительно выросли.

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