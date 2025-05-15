Евровидение 2025: во сколько и где смотреть второй полуфинал

В четверг, 15 мая, на сцене арены St. Jakobshalle в Базеле, Швейцария, состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2025. Еще 16 стран попытаются завоевать места в гранд-финале, который запланирован на субботу, 17 мая.

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Это еще одна возможность увидеть выступления новых участников и узнать, кто из них пополнит список финалистов. Конкуренция обещает быть напряженной, а выступления – зрелищными. OBOZ.UA расскажет, когда и где смотреть трансляцию, можно ли голосовать и чего ждать от нынешнего шоу. В частности, мы будем вести онлайн-хронику второго полуфинала Евровидения 2025.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Когда состоится Евровидение 2025

Первый полуфинал: 13 мая (вторник).

Второй полуфинал: 15 мая (четверг).

15 мая (четверг). Гранд-финал: 17 мая (суббота).

Все шоу начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Украина выступала в первом полуфинале под номером 5. Тогда на сцену вышла группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая из-за результатов голосования еврофанов попала в финал конкурса. Как прошло их выступление – читайте здесь.

Кто будет выступать

В этом полуфинале будут соревноваться 16 стран. Кроме того, во время шоу выступят представители Германии, Франции и Великобритании (часть "большой пятерки"), а голосовать будут также зрители из стран, объединенных в блок под названием "Другой мир".

Порядок выступлений участников второго полуфинала:

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия: Емм – Laika Party Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi Армения: Parg – SURVIVOR Австрия: JJ – Wasted Love Греция: Клавдия – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Мириана Конте – SERVING Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom Дания: Ciccaa – Hallucination Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Сербия: Принц – Mila Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.

В 2025 году в конкурсе принимает участие 37 стран. В гранд-финал войдут:

10 лучших стран из первого полуфинала.

10 – из второго полуфинала.

6 автоматических финалистов: "большая пятерка" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) + страна-хозяйка – Швейцария.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Стоит также отметить, что украинцы, которые имеют украинского мобильного оператора, не смогут голосовать во втором полуфинале. Эта возможность была доступна в первой части музыкального конкурса. Однако все еще есть шанс отдать свой голос за фаворита в гранд-финале.

Где смотреть трансляцию

В Украине смотреть полуфиналы и финал Евровидения можно будет на таких платформах:

Телеканал и сайт Суспільне Культура, или в приложении Дія .

или в приложении . YouTube-канал Eurovision Song Contest (на английском языке).

(на английском языке). Радио Проминь – для тех, кто слушает в дороге.

Трансляции начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее OBOZ.UA писал, что Европейский вещательный союз (EBU) объявил новые правила использования флагов на песенном конкурсе Евровидение 2025. Главное нововведение – ограничение на использование "лишних" флагов на сцене и во время официальных мероприятий. В то же время в зрительном зале теперь действуют значительно более мягкие требования.

Отныне на сцене, во время церемонии открытия, подсчета баллов и на всех официальных мероприятиях можно использовать только официальный флаг страны, которую представляет делегация. Флаг должен быть предоставлен швейцарской телекомпанией SRG SSR. Интересно, что соответствующее правило легализует использование флага России и Палестины в зале.

Также смотрите и читайте, как выглядит сцена нынешнего песенного конкурса. Она вмещает до 12 400 зрителей.

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