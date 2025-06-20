Телеведущий Константин Грубич двумя словами отреагировал на мобилизацию своего сына

Телеведущий Константин Грубич на своей странице в Facebook перепостил фото из соцсети своего сына Ярослава, где тот изображен в военной форме. Судя по фотографии, 28-летний юноша мобилизовался в ряды ВСУ.

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В разговоре с OBOZ.UA телеведущий подтвердил догадки: Ярослав Грубич присоединился к рядам ВСУ. На своей странице в Facebook Константин Грубич прокомментировал снимок двумя словами: "Родная кровь".

"Откровенно признаюсь: мне совсем не хочется, чтобы какая-то информация о сыне исходила от меня, – говорит Константин Грубич, – Максимум, что считаю с моей стороны корректным – это перепостить сообщение из его соцсетей, что я, собственно, и сделал. Ярослав – взрослый парень. Если вам интересно, можете обратиться к нему напрямую. Если посчитает нужным – ответит".

"Что я чувствую сейчас? – продолжает Грубич, – Как и каждый родитель, просто хочу, чтобы он был жив – и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело – переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей".

По словам Константина, решение Ярослава начать военную службу не было спонтанным: "Оно вызревало несколько лет. "Просто от этого никуда не деться, пока существует Россия в нынешнем агрессивном состоянии, воевать будут все", – резюмировал телеведущий.

"Еще раз прошу вас понять меня правильно: не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто я спекулирую на этой теме или пытаюсь сделать себе пиар. Это считаю недостойным, – отметил Константин Грубич, – Речь идет же не обо мне, согласитесь. Что я думаю о своей возможной мобилизации? Честно говоря, не знаю. Сейчас стараюсь быть максимально полезным в тылу, а насколько это эффективно – судить не мне".

Напомним, в одном из недавних интервью Константин Грубич откровенно делился переживаниями о возможной мобилизации сына Ярослава. По его словам, это – самый большой страх в жизни, ведь вместе с женой он пережил страшную потерю: в 2014 году погибла их дочь Ольга. Несмотря на то, Грубич подчеркивал, что не собирается прибегать ни к каким незаконным действиям, чтобы спасти сына от службы. Заявил, что не будет давать взяток и не будет препятствовать решению Ярослава, если тот сам решит идти в армию. "Он взрослый и самостоятельный, это его выбор", – отмечал ведущий.

Ранее в интервью OBOZ.UA Константин Грубич, рассказывал, что сын несколько лет получал высшее образование в Польше: "Учился и жил там. Вернулся в Киев, когда началась пандемия – работы стало меньше. Надеялся, что это все быстро пройдет, ведь там остались друзья, связи, в определенной степени – и часть его души. Но все сложилось иначе. Не хочу много об этом говорить – если захочет, расскажет сам. Скажу лишь, что он талантливый видеограф: снимает и монтирует ролики о войне, создает анимацию, волонтерит".

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