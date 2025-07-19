Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад

Ровно три года назад, 19 июля 2022-го из-за онкологического заболевания отошла в мир иной украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Чтобы почтить память покойной коллеги, журналист Константин Грубич поделился редкими фотографиями артистки и рассказал, какой она запечатлелась в его памяти.

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Трогательный пост знаменитость обнародовал на личной странице в Facebook. Он отметил, что Руслана Писанка оставалась энергичной даже в те времена, когда люди вокруг нее теряли силы.

"Три года без Русланы. Жизнь несется, а всегда заряженная на движение Писанка лишь наблюдает со своей высоты на нашу суету. Мы познакомились с Русей где-то в 1997 году, когда я пригласил ее на ток-шоу "Вибрики" как мгновенную суперзвезду прогноза погоды. Тогда мне она показалась напряженной, потому что перед несколькими сотнями подростков в студии немного нервничала. До начала. В процессе "ожила" и освоилась, шутила и уверенно отвечала", – написал журналист.

Как вспомнил Константин Грубич, после знакомства с Русланой Писанкой он еще много раз имел возможность встречаться с ведущей, однако дольше всего они общались во время съемок проекта "Битва Українських Міст" в 2010 году. По словам журналиста, тогда артистка не боялась предстать перед аудиторией в не лучшем свете и никогда не уставала поддерживать других.

"В Буэнос-Айресе Руслана Писанка не только бесстрашно преодолевала линию препятствий и не боялась вываляться в грязи на глазах у всех, она устроила приготовление украинского борща в парке, где на днях проходили съемки. Она постоянно руководила "массовкой" – нами же, кто были и участниками, и публикой на трибуне. Под вечер сил кричать уже не оставалось. У всех, кроме Руси, которая продолжала скандировать и поддерживать те команды, что были на соревнованиях. То есть, жизненная энергия из нее била ключом всегда, когда у других "батарейки" уже "садились", – поделился Константин Грубич.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Руслана Писанка выехала в Германию. В иностранной стране актриса должна была бы полечить ногу, которую травмировала во время спектакля, однако медики обнаружили у нее значительно более серьезную болезнь – рак. Недуг быстро прогрессировал и, к сожалению, забрал жизнь ведущей 19 июля 2022 года. Муж Русланы Писанки – Игорь Исаков – перевез прах жены в Украину.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что муж Русланы Писанки щемяще обратился к любимой в день ее рождения и показал фото с кладбища.

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