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Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад

Ровно три года назад, 19 июля 2022-го из-за онкологического заболевания отошла в мир иной украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Чтобы почтить память покойной коллеги, журналист Константин Грубич поделился редкими фотографиями артистки и рассказал, какой она запечатлелась в его памяти.

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Трогательный пост знаменитость обнародовал на личной странице в Facebook. Он отметил, что Руслана Писанка оставалась энергичной даже в те времена, когда люди вокруг нее теряли силы.

Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад

"Три года без Русланы. Жизнь несется, а всегда заряженная на движение Писанка лишь наблюдает со своей высоты на нашу суету. Мы познакомились с Русей где-то в 1997 году, когда я пригласил ее на ток-шоу "Вибрики" как мгновенную суперзвезду прогноза погоды. Тогда мне она показалась напряженной, потому что перед несколькими сотнями подростков в студии немного нервничала. До начала. В процессе "ожила" и освоилась, шутила и уверенно отвечала", – написал журналист.

Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад

Как вспомнил Константин Грубич, после знакомства с Русланой Писанкой он еще много раз имел возможность встречаться с ведущей, однако дольше всего они общались во время съемок проекта "Битва Українських Міст" в 2010 году. По словам журналиста, тогда артистка не боялась предстать перед аудиторией в не лучшем свете и никогда не уставала поддерживать других.

Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад
Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад

"В Буэнос-Айресе Руслана Писанка не только бесстрашно преодолевала линию препятствий и не боялась вываляться в грязи на глазах у всех, она устроила приготовление украинского борща в парке, где на днях проходили съемки. Она постоянно руководила "массовкой" – нами же, кто были и участниками, и публикой на трибуне. Под вечер сил кричать уже не оставалось. У всех, кроме Руси, которая продолжала скандировать и поддерживать те команды, что были на соревнованиях. То есть, жизненная энергия из нее била ключом всегда, когда у других "батарейки" уже "садились", – поделился Константин Грубич.

Константин Грубич показал редкие фото Русланы Писанки, которая умерла от тяжелой болезни три года назад

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Руслана Писанка выехала в Германию. В иностранной стране актриса должна была бы полечить ногу, которую травмировала во время спектакля, однако медики обнаружили у нее значительно более серьезную болезнь – рак. Недуг быстро прогрессировал и, к сожалению, забрал жизнь ведущей 19 июля 2022 года. Муж Русланы Писанки – Игорь Исаков – перевез прах жены в Украину.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что муж Русланы Писанки щемяще обратился к любимой в день ее рождения и показал фото с кладбища.

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