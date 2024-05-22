'Вова, почему ты меня не вызываешь?' Грубич рассказал о знакомстве с Зеленским в лифте

Украинский телеведущий Константин Грубич, знающий президента Владимира Зеленского десятки лет, рассказал, как с ним познакомился. По словам звезды, они никогда не были представлены друг другу, но знали, что работают вместе, а впервые заговорили в лифте.

Это произошло примерно 14 лет назад, когда они оба работали на "Интере". О коротких разговорах с Владимиром Зеленским Грубич рассказал проекту "Наодинці" для ТСН.

"Нет такого момента, когда мы познакомились. Здесь оно размыто, потому что я познакомился с ним, когда был КВН. Их команда была в КПИ, участвовала в этих соревнованиях. Кажется, я тогда в жюри был. Он очень был заметен, спорил, подкалывал самого Маслякова – в то время безоговорочного авторитета. Вот я знал, что такой человек есть", – вспомнил ведущий.

В 90-х он встретился с командой комиков, когда они представили себя как "Квартал 95". Однако первый разговор звезд состоялся в лифте, когда Зеленский работал продюсером телеканала "Интер", а Грубич возглавлял один из проектов.

"Мне было странно. До него же были другие руководители, меня вызывали на какие-то совещания. А тут – ноль. Мы когда-то встретились в лифте, и я сказал: "Вова, а почему ты меня не не вызываешь?" "Ну , тебя не трогают, так что хорошо работаешь". Приблизительно такой был текст", – рассказал Константин Грубич.

Позже он позвонил Зеленскому, чтобы поблагодарить за беспроблемное сотрудничество. Их разговор длился недолго, но сблизил звезд, считает ведущий.

Впоследствии они уже общались как друзья, когда виделись на праздничных мероприятиях или во время случайных встреч.

"Я не хочу, чтобы потом разошлось, что Грубич хвастался дружбой. Нет! Какие мы друзья? У нас есть симпатия. Мне так кажется", – резюмировал ведущий.

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