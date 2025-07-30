'Разница есть': Константин Грубич показал, как тяжелое ранение на войне изменило его сына. Фото

Украинский телеведущий Константин Грубич поделился в Facebook коллажем с фотографиями из 2019-го и 2025-го годов, на которых изображен вместе с сыном Ярославом. В подписи – лаконичное "Разница есть..." Но за этими словами – болезненная реальность: Ярослав, который сейчас служит в рядах ВСУ, выжил после тяжелого ранения на фронте, в результате которого потерял правую руку до плеча.

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В первом кадре из 2019-го отец и сын улыбаются, в неформальной атмосфере одного из заведений. Во втором – сделанном уже после ранения в 2025-м – Ярослав сидит на скамейке в больничном дворе, одетый в голубую футболку и шорты. Возле него – отец, с серьезным взглядом в камеру. Контраст между фото – впечатляющий и красноречивый.

Пост журналиста вызвал настоящий взрыв эмоций в сети – более 60 тысяч реакций и тысячи комментариев со словами поддержки, благодарности и искренних пожеланий как самому Ярославу, так и его семье.

Напомним, что Ярослав Грубич получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Он потерял руку, имел проблемы со слухом и попал в реанимацию. Однако сам военный не считает себя героем. Как рассказал его отец, Ярослав до сих пор колеблется, имеет ли право на этот статус, ведь, по его словам, не успел наделать подвигов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Константин Грубич поделился, что ему было очень трудно сдерживать эмоции в момент, когда узнал о ранении сына. Но, несмотря на все, смог выйти в эфир, а уже за кулисами позволил себе расплакаться. Ведущий также признался, что старался не афишировать трагедию, однако сделал репост снимка Ярослава из больничной палаты для "фиксации момента" и из уважения к решению сына быть открытым.

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