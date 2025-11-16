28-летний сын Константина Грубича, который потерял конечность на войне, показал, как подтягивается и отжимается на одной руке. Видео

28-летний военнослужащий Ярослав Грубич, сын известного журналиста и телеведущего Константина Грубича, опубликовал новое видео из спортзала больницы, где проходит реабилитацию. Боец продемонстрировал, как поддерживает физическую форму после тяжелого ранения и ампутации руки.

Видео дня

В первой части ролика, опубликованного в Facebook, Ярослав показал упражнения на пресс – в подвешенном состоянии на гимнастической стенке он удерживал свое тело на одной руке и поднимал ноги, демонстрируя отличную физическую подготовку несмотря на травму. Далее в кадре появились фрагменты его подтягиваний на одной руке, а также отжиманий.

Ранее Ярослав признавался, что именно последнее указанное упражнение он называл своей "важной спортивной целью" после ранения.

В частности, он показал, как "качает" свою культю специально для того, чтобы потом носить протез, ведь он тяжелый.

Напомним, в июле этого года Ярослав Грубич сообщил, что "пережил нечто страшное". Он обнародовал фото из больничной палаты, на котором было видно, что боец потерял правую руку. Подробностей ранения он раскрывать не стал, однако отметил, что имеет "второй день рождения", ведь чудом выжил после тяжелого удара по позициям.

"Левой рукой учишься быстро, если есть желание, но уже обещают, как сказали, "новую сексуальную ручку". А может, я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете. Дополнительно реанимации, уколы, наркозы. Да, друзья, пережил несколько страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя. Держитесь и нас не одолеть. Спасибо родным, друзьям за слова поддержки", – написал тогда Ярослав Грубич.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ярослав Грубич признался, вернется ли в армию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!