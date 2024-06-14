Он плакал. Константин Грубич рассказал, как Андрей Данилко просил у него прощения после гибели его 17-летней дочери в ДТП

Известный украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о разговоре с Андреем Данилко, который произошел после трагедии с 17-летней дочерью журналиста. В 2014 году Оля Грубич погибла в результате ДТП: девушка возвращалась домой около полуночи, когда неизвестный автомобиль сбил ее на пешеходном переходе.

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Ведущий поделился со Славой Деминым, что после ужасной новости ему позвонил по телефону Данилко и стал извиняться. Как признался гость, певец должен был стать крестным отцом девушки, однако не смог из-за плотного графика.

"Ну, он мне позвонил, он плакал. Тогда, когда не стало Оли. Почему-то он просил прощения. Я говорю, а за что? Говорит, я не знаю, я чувствую… – рассказывает Грубич. – Он должен был быть крестным. Крестным отцом. А из-за занятости, из-за всего не получилось. Но когда мы виделись, он говорит, как там моя Оля?"

С момента трагедии исполнилось 10 лет, однако журналист все еще корит себя, что не встретил дочь в тот вечер: "Если бы я пошел встречать, этого бы не было". Грубич считает, что "время не лечит": ведущий пытается жить дальше.

"Я молюсь. До трагедии я не знал, что такое молитва. И вообще религия для меня была на уровне фольклора. Не больше. Сейчас это глубже. Особенно первые годы", – признался гость. Знаменитость считает, что не существует "рецепта", как пережить горе, с которым, к сожалению, приходится сталкиваться многим украинцам из-за войны с Россией. Грубич рекомендует занять себя какой-нибудь работой.

Он также призвал не сдерживать свои эмоции: "Я бы не запрещал выплакаться. Потому что слезы, они тоже исчерпывающие. Это получается эмоция. Я, например, несколько лет уже меньше плачу. Потому что в первые годы это был армагеддон". Ведущий отметил, что ему не стыдно за слезы. "Знаете, просто есть мужчины, которые боятся плакать, – продолжил журналист. – Забудьте свой пол в отношении эмоций. Думайте об искренности и правдивости".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Константин Грубич предположил, почему до сих пор не нашли убийцу его дочери Оли: "Знал и президент, и мэр".

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