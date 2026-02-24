День, который изменил все: звезды показали первые кадры, сделанные 24 февраля 2022 года, и вспомнили то роковое утро

24 февраля 2022 года жизнь многих украинцев кадринально изменилась. В четвертую годовщину большой войны звезды поделились архивными кадрами, сделанными в первые часы полномасштабного вторжения России и вспомнили, где их застали первые взрывы, и как заставили стать психологически сильнее и выносливее.

Видео дня

Артисты и телеведущие рассказали в Instagram о растерянности, страхе за родных и решениях, которые пришлось принимать буквально за минуты. В соцсетях они отметили: этот день стал точкой невозврата и изменил всю страну.

Телеведущий Григорий Решетник вспомнил видео, записанное 24 февраля 2022 года, в котором назвал утро самым ужасным в жизни Украины и пытался хоть немного успокоить свою часть аудитории.

Его жена Кристина Решетник показала одно из первых фото, сделанных в тот день. На нем большая тележка продуктов, которые ее муж приобрел сразу на несколько семей. Сама блогер не верила, что война продлится долго, поэтому и удивлялась количеству приобретенного.

Телеведущая Маша Ефросинина сравнила себя в 2022 году и себя нынешнюю. Она назвалась наивной, ведь записывала немало обращений к россиянам в надежде быть услышанной, и очень злой в то время.

"Ты стала по-другому разговаривать, вести себя. Ты перестала быть легкой, ты стала жестче и очень устойчивой. До сих пор удивительно, когда никогда не мог поверить в то, что 9 градусов тепла в квартире, когда за окном минус 20, и ты такой: ок, главное этот день пережить. – обратилась Ефросинина. – Кто-то сказал: бороться легко, когда есть вера. А вы попробуйте бороться, когда веры нет. Я перестала верить в Бога, когда начали гибнуть дети. До сих пор не могу объяснить себе, как Бог их убил. Мои Боги – это энергетики, это военные, это парамедики, медики, учителя, ученые, научные работники. Это коммунальщики, которые приезжают на место взрывов. Мы действительно стали сверхлюдьми!"

Модель Анна Неплях поделилась мыслями: "В тот день умерла какая-то часть меня, которая больше не сможет существовать. Навсегда забытое ощущение безопасности и доверия к миру. Смерть рядом, а еще ощущение отчаяния с привкусом ненависти и желание мстить за свой дом, свою страну, свой народ. Верю в Украину и не на минуту не подумала оставить свою Родину, и так уже 5-й год... Надеюсь, что последний..."

Ресторатор Эктор Хименес-Браво в день начала полномасштабного вторжения находился за границей – за несколько дней до этого он выехал в Колумбию в гости к родным. Первый период времени шоумен жил в Варшаве, где волонтерил, а в марте 2022-го вернулся домой.

Бизнесмен Гарик Корогодский рассказал, что прогнозировал полномасштабную войну с Россией, но никто в это не хотел верить.

"4 года назад меня разбудили словом "война", я знал что делать. Первое – сказал своим близким, что война навсегда. Я был прав. Но, когда я сказал это через три дня в эфире, выпуск забанили. Потому что "навсегда – российский нарратив". Потом меня еще не раз выкинут из эфира. На израильском ТВ, когда я скажу, что ракета, которая попала в телебашню, во второй раз убила мою бабушку и сестру папы в Бабьем Яру. В Киеве, когда я сказал, что не испытываю ненависти, потому что это чувство сжигает изнутри. Мне не нужна ненависть для осознания врага. Сейчас об этом говорят все. В 2022 такие слова звучали дико", – вспомнил бизнесмен.

Телеведущий Константин Грубич поделился своими рефлексиями по поводу никчемности России и ее народа. В частности, вспомнил он и свое 24 февраля.

"Мы проснулись от взрывов. Далее был шок, стресс, испуг, поиски дочери, которая не могла ответить на телефонные звонки. Поездка на работу, где должен был быть мой эфир шоу "Твой день". Мы тогда с коллегами все же работали определенный час в эфире, который сама жизнь с первого дня полномасштабного вторжения превратила в марафон", – рассказал Грубич.

Певица Надя Дорофеева показала фотографию с того дня, где она вся в слезах. "Я смотрю на это фото и вижу растерянность. Человека, который не понимает, что будет дальше и как... Неопределенность", – прокомментировала она.

Певица MamaRika также опубликовала архивное фото и написала: "Мы в этот страшный день 4 года назад. И мы до сих пор здесь, до сих пор стоим, достигаем целей, работаем, живем эту жизнь через боль! Спасибо каждому и каждой, кто не сложил руки! Сколько еще впереди испытаний – неизвестно, но то, что нам все под силу – это уже факт, который знаем не только мы, а весь мир".

Певица Джамала опубликовала свое первое обращение к иностранцам 24 февраля, которое посмотрели миллионы людей.

В частности, артисты-военные и их родственники рассказали OBOZ.UA о том, как война изменила их жизнь. А также поделились, каким для них будет 24 февраля 2026 года, что осталось важным после нескольких лет войны и как опыт фронта влияет на их жизнь.

